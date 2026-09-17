台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

台股17日收盤上漲439.1點、漲幅0.96%，終場以46,288點作收，成交量8,194億元；台積電（2330）收盤價2,425元，上漲45元，漲幅1.89%。

美國宣布升息1碼，投資人剛開始以消息明朗解讀利空出盡，搶進具業績成長空間的權值股，拉高指數上漲近千點，大盤成交量急速擴增，但盤中遇短線獲利回吐及上檔解套賣壓，指數拉回卻仍在高檔起伏；今日PCB股反而成為災區，產業指標股逆勢走低，影響買盤追價意願。

今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、南亞（1303）、全新（2455）、創意（3443）、友達（2409）、聯一光（3441）、雙鴻（3324）、力積電（6770）及鴻海（2317）；成交金額大且疲軟者則為：台燿（6274）、台光電（2383）、聯茂（6213）、欣興（3037）、金居（8358）、金像電（2368）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）及聯亞（3081）。

群益投顧表示，以相對位置做比較，台股指數處6月下旬回檔整理以來區間高檔，台股主連動的南韓綜合指數與美股費半處期間區間低檔。 台股呈現「相對基期明顯偏高、但也折射買盤作價積極」的結構下，宜以籌碼題材為主軸，擇強守技術面短線應對。

亞太區全球固定收益主管 Navin Saigal 表示，儘管聯準會（Fed）升息1碼符合市場預期，但市場將這次決策解讀為偏鷹派，短期內可能對亞洲貨幣及債券市場帶來一定壓力。然而，當前仍存在若干有助於緩和相關影響的因素，使亞洲固定收益投資對投資人而言依然深具吸引力。

聯準會此次升息是因應通膨壓力，而通膨背後反映的是美國經濟依然強勁且具韌性。這樣的經濟環境預計將持續支撐全球經濟活動、貿易流動及亞洲企業基本面，進一步強化本輪週期的一大核心主題，也就是全球經濟展現出的韌性。

目前各國貨幣政策週期持續分化，市場間的相關性正在下降，而在地基本面的重要性則來到多年來高點。這樣的環境為投資人創造同時兼顧收益與分散配置的機會，而這在過往市場週期中較難實現。透過配置於不同亞洲市場、具差異化特徵的本地貨幣資產，投資人不僅有機會降低投資組合對已開發市場殖利率上升的敏感度，也能掌握具吸引力的收益來源（carry）及來自個別市場的獨特報酬機會。在市場波動可能持續維持高檔的環境下，建立多元且穩定的收益來源，正成為愈來愈重要的報酬驅動因素。