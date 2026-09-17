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13家金控8月獲利回升至861億元 法人持續看好這幾檔
13家金控受惠股市反彈，自結8月整體稅後純益達861.2億元，壽險為主金控獲利月增達143%表現最佳，法人維持下半年金融股正向看法，持續看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、上海商銀（5876）。
大型本國投顧分析，13 家金控8月整體稅後純益回升至861.2億元，月增66.0%、年增48.9%，其中，壽險、銀行為主金控獲利各月增143%、19%，拜8月美債長天期殖利率持平、台股反彈帶動壽險及銀行FVTPL債券及股票評價回升。
證券為主金控獲利月增13%，回升幅度相對較小，受到台股日均量連續二月量縮，影響證券經紀手續費收入。
法人指出，美國8月通膨未見改善，美聯準會9月升息1碼，台灣央行可能跟進升息半碼機率提高，反映AI投資與出口熱絡帶動強勁經濟成長、抑制通膨增速，並扭轉國內實質負利率環境，及跟進日韓升息的貨幣緊縮政策。
台灣央行升息對壽險影響包括美台利差縮小有助CS成本下降，若台債長天期殖利率亦同步上揚，有助壽險保單合約負債公允價值下降，但較不利部分為租賃業資金成本提高影響利差，證券業融資利率、不限用途借貸款項利率提升，間接增加投資人資金成本。
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