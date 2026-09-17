快訊

運動部加碼了！「揮汗有禮延續活動」強勢回歸 打卡滿9周、抽5萬份500元運動幣

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

聽新聞
0:00 / 0:00

13家金控8月獲利回升至861億元 法人持續看好這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
法人看好下半年金融股，續偏多富邦金、國泰金等7檔。圖／富邦金控提供
法人看好下半年金融股，續偏多富邦金、國泰金等7檔。圖／富邦金控提供

13家金控受惠股市反彈，自結8月整體稅後純益達861.2億元，壽險為主金控獲利月增達143%表現最佳，法人維持下半年金融股正向看法，持續看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、上海商銀（5876）。

大型本國投顧分析，13 家金控8月整體稅後純益回升至861.2億元，月增66.0%、年增48.9%，其中，壽險、銀行為主金控獲利各月增143%、19%，拜8月美債長天期殖利率持平、台股反彈帶動壽險及銀行FVTPL債券及股票評價回升。

證券為主金控獲利月增13%，回升幅度相對較小，受到台股日均量連續二月量縮，影響證券經紀手續費收入。

法人指出，美國8月通膨未見改善，美聯準會9月升息1碼，台灣央行可能跟進升息半碼機率提高，反映AI投資與出口熱絡帶動強勁經濟成長、抑制通膨增速，並扭轉國內實質負利率環境，及跟進日韓升息的貨幣緊縮政策。

台灣央行升息對壽險影響包括美台利差縮小有助CS成本下降，若台債長天期殖利率亦同步上揚，有助壽險保單合約負債公允價值下降，但較不利部分為租賃業資金成本提高影響利差，證券業融資利率、不限用途借貸款項利率提升，間接增加投資人資金成本。

金控 法人 國泰金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯準會利率決策前台股反彈上漲 台新新光金、華南金創下新高

高股息 ETF 00919昨爆21萬張搶息潮 今除息1.1元、首日就填息三成

三大法人續賣近214億！聯發科、記憶體聯手撐盤 台股甩連4跌反彈337點

166萬人注意了 00878今日發出189億元股息

相關新聞

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

台股17日收盤上漲439.1點、漲幅0.96%，終場以46,288點作收，成交量8,194億元；台積電（2330）收盤價2,425元，上漲45元，漲幅1.89%。

AI究竟有無泡沫...第四季見真章！專家示警：一般人消費跟不上科技巨頭恐暴雷

這幾年只要打開財經新聞，幾乎都被同一個關鍵字洗版：AI。然而，翻開亞洲各國的GDP成長率，許多人心中都有一個大問號，如果AI需求真的那麼火爆，為什麼各國經濟走勢會出現如此巨大的分化？ 對比疫情前（2015–2019年）與近年（2020–2025年）的GDP數據：全亞洲只有台灣憑藉極高的「AI產業密度」，實現了遠超歷史常態的逆勢暴走（年均成長從2.6%飆升至4.4%以上）；日本則維持其一貫的慢跑節奏（成長率持續落在1%左右，與過去表現差不多）；而韓國與中國，反而因為房地產修正、高利率壓抑內需與傳統產業失速，GDP成長中樞出現了顯著的下修，直到2026年才試圖尋求築底回溫。 讓我拆解台灣、韓國、日本與中國近十年的GDP數據演變，並對照各國在AI硬體軍火（半導體、設備、重電、光模組）與軟體大模型（主權AI、開源生態）的最新布局，帶您撕開數據迷霧，看清這場世紀變革背後的實質贏家與產業輪廓

聯準會升息後股票怎麼選？台新投顧點名只能買3大族群

聯準會（Fed）如升息1碼，是2023年7月以來首次升息。因應接下來將持續升息的環境，台新投顧建議三大類股票可以買，一是存款體質佳、資產重新定價能力強的大型金融股，二是房地產、傳統公用事業、REITs等對利率敏感族群，三是AI變現能力的科技龍頭與軟體應用股可逢回布局

Fed 升息拍版、利空出盡？台積電領軍台股一度大漲逾860點 站上月線

聯準會（Fed）如預期升息1碼，但會後鷹派訊號推升美債10年期殖利率重返5%上方，道瓊大跌逾630點，惟輝達、台積電ADR等晶片股展現抗跌韌性，費半逆勢上漲0.63%；台指期夜盤則大漲322點、收46,382點。

台股三轉機醞釀新攻勢 法人解讀有機會上演利空出盡行情

儘管美股表現不佳，不過由於護國神山台積電當日填息，加上台指期拉高結算，使指數守穩季線支撐後，昨（16）日開高收高，終場大漲337點、收45,848點，終止連四跌，成交量則日增6.5%、攀升至6,759億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

13家金控8月獲利回升至861億元 法人持續看好這幾檔

13家金控受惠股市反彈，自結8月整體稅後純益達861.2億元，壽險為主金控獲利月增達143%表現最佳，法人維持下半年金融股正向看法，持續看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、上海商銀（5876）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。