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升息干擾難撼 AI 長線需求！光通訊、CPO 成市場關注焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國聯準會決定升息1碼，利率迷霧漸散，美股主要指數普遍承壓，但具備基本面支撐的AI供應鏈企業反倒展現較佳抗跌力道。其中，光通訊設備相關族群成為市場資金回流焦點。法人表示，這除了反映先前跌深後的技術性反彈外，也顯示資金重新聚焦於AI硬體供應鏈中需求能見度高、受惠程度最直接的領域。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，儘管聯準會升息與市場雜音持續干擾投資情緒，科技股及半導體類股短期波動加劇，但從產業基本面觀察，全球AI算力需求仍持續擴張，帶動半導體產業長線成長動能不變。市場正處於評價修正與資金重新配置階段，而非產業趨勢反轉。

蕭惠中表示，目前市場最大誤區，在於將短期波動誤認為長期趨勢的轉折。近期市場對半導體、AI及亞洲科技股的疑慮，主要聚焦於AI資本支出增速放緩、高評價壓力、利率政策及地緣政治風險等因素；然而，支撐產業未來發展關鍵數據仍持續向上，顯示AI產業成長動能並未出現根本性改變。

從產業面來看，全球半導體市場規模可望於2026年突破1兆美元，超過九成半導體企業預期今年營收仍將維持成長，AI更已成為多數產業主管眼中最重要的成長引擎。

與此同時，高頻寬記憶體（HBM）需求持續快速擴張，先進封裝、共同封裝光學（CPO）以及相關記憶體技術，仍是AI基礎建設升級過程中的關鍵瓶頸，也成為推動產業成長的重要動能來源。

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