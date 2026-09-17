油價下不來! 石化原料、泛用樹脂漲價 塑化股大漲 台塑化飆漲7%

國際油價維持每桶100美元高檔，不僅帶動石化基本原料乙烯、丙烯近日報價續漲，下游泛用樹脂市場買氣也增溫、報價走高，激勵塑化族群17日全面走強。17日台塑化（6505）表現最強，盤中一度大漲8%，台苯（1310）漲幅逾6%，台化（1326）漲近4%，台塑（1301）、台達化（1309）、台聚（1304）上漲逾3%。

乙烯、丙烯近日報價走揚，近一周各有每公噸25至45美元漲價。乙烯近一周漲價每公噸45美元，新價來到1,150美元，漲幅4.1%；丙烯漲價每公噸25美元，新價至1,225美元，漲幅2.1%。丁二烯方面則站穩每公噸1,600美元。

由於兩大石化基本原料供應商台塑化和中油目前的原料供應價格均是依據原料現貨行情走勢、石油腦成本變化等，進行計算售價，可望調高價格反映市況。

下游泛用樹脂部分，因原料成本墊高，包括聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS等也都有漲價，每公噸漲價10至60美元不等，法人認為，國際原油價格再起新一波漲勢，推升上游基本原料乙烯、丙烯價格同步勁揚，對於下游的泛用樹脂成本支撐力道轉強，加上進入傳統需求旺季，預期各項原料有望再有拉漲行情。

不過，仍須注意下游泛用樹脂報價漲幅是否大過乙烯、丙烯等原料漲幅，否則就算PP、PS等報價上漲，但如漲幅未能超越成本原料的漲幅，利差仍會縮小，對台塑、台達化、台化等將壓抑獲利表現。在眾多塑化股中，法人相對看好電子材料營收及業外轉投資獲利皆大幅成長的南亞（1303），及受惠煉油利差強勁，獲利表現維持高檔的台塑化。