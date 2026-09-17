創意衝6,610元天價躍居第三大千金！聯發科站回10日線 ASIC 再獲矚目

受到聯準會升息一碼塵埃落定、短期不確定因素消除影響，台股17日一度強彈逾千點，盤中則維持逾600點漲點表現，AI族群再度成為資金焦點，而在雲端服務供應商（CSP）專案放量及AI強勁需求護航下，ASIC概念股也躍升為盤面最吸金的焦點之一。

其中，創意（3443）盤中衝上6,610元歷史新高，擠下穎崴（6515），躍居台股第三大千金，M31（6643）、智原（3035）等也聯袂走高。

創意近期基本面與資金布局同步受到市場關注。公司8月營收58.4億元，月增1.2%、年增111.02%，前8月合併營收369.53億元，年增103.84%，在AI需求持續擴大的背景下，營運維持高速成長。

更受矚目的是，創意董事會日前通過400億元聯貸案，並規劃發行上限8億美元海外無擔保轉換公司債，合計籌措資金約650億元，規模創公司成立以來新高。其中聯貸主要用於充實中長期營運資金，海外可轉債募集資金則將用於外幣購料。法人認為，大手筆籌資與ASIC業務規模擴大及營運資金需求有關。

就手上專案來看，創意目前最受矚目的是北美CSP客戶CPU案，下一世代CPU預計今年底至明年初進入量產；另有北美客戶車用晶片案件，該案已於今年4月完成Tape-out，預計明年下半年量產，後續量產進度成為市場觀察重點。

法人指出，AI需求持續支撐半導體基本面，國內半導體股8月營收年增達61%、月增約8%，明顯優於過去五年平均；其中ASIC設計服務年增率更達162%，在各次產業中居冠，主要受惠多項CSP專案進入放量期，包括創意北美CSP CPU量產，以及世芯-KY（3661）3奈米專案持續放量。

其他ASIC相關個股也有表現。M31宣布擴大與Rambus技術合作，將MIPI CSI、DSI控制器與既有MIPI PHY產品整合，從單純PHY授權延伸至完整MIPI子系統，預期有助提升單案合約價值；股價早盤一度漲至451元。

另，巨有科技（8227）9月以來漲幅逾70%，今日一度攻上281元，改寫2024年5月以來波段高點，但盤中反壓增強、股價頻頻翻黑。巨有第2季EPS達2.59元、較去年同期轉虧為盈，上半年EPS 3.23元，優於去年同期的0.13元；前8月營收12.63億元、年增73.17%，12奈米專案進入收成期，加上高速介面需求，持續受到市場關注。