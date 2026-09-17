快訊

運動部加碼了！「揮汗有禮延續活動」強勢回歸 打卡滿9周、抽5萬份500元運動幣

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

聽新聞
0:00 / 0:00

創意衝6,610元天價躍居第三大千金！聯發科站回10日線 ASIC 再獲矚目

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
創意（3443）盤中衝上6,610元歷史新高，擠下穎崴（6515），躍居台股第三大千金。聯合報系資料照
創意（3443）盤中衝上6,610元歷史新高，擠下穎崴（6515），躍居台股第三大千金。聯合報系資料照

受到聯準會升息一碼塵埃落定、短期不確定因素消除影響，台股17日一度強彈逾千點，盤中則維持逾600點漲點表現，AI族群再度成為資金焦點，而在雲端服務供應商（CSP）專案放量及AI強勁需求護航下，ASIC概念股也躍升為盤面最吸金的焦點之一。

其中，創意（3443）盤中衝上6,610元歷史新高，擠下穎崴（6515），躍居台股第三大千金，M31（6643）、智原（3035）等也聯袂走高。

創意近期基本面與資金布局同步受到市場關注。公司8月營收58.4億元，月增1.2%、年增111.02%，前8月合併營收369.53億元，年增103.84%，在AI需求持續擴大的背景下，營運維持高速成長。

更受矚目的是，創意董事會日前通過400億元聯貸案，並規劃發行上限8億美元海外無擔保轉換公司債，合計籌措資金約650億元，規模創公司成立以來新高。其中聯貸主要用於充實中長期營運資金，海外可轉債募集資金則將用於外幣購料。法人認為，大手筆籌資與ASIC業務規模擴大及營運資金需求有關。

就手上專案來看，創意目前最受矚目的是北美CSP客戶CPU案，下一世代CPU預計今年底至明年初進入量產；另有北美客戶車用晶片案件，該案已於今年4月完成Tape-out，預計明年下半年量產，後續量產進度成為市場觀察重點。

法人指出，AI需求持續支撐半導體基本面，國內半導體股8月營收年增達61%、月增約8%，明顯優於過去五年平均；其中ASIC設計服務年增率更達162%，在各次產業中居冠，主要受惠多項CSP專案進入放量期，包括創意北美CSP CPU量產，以及世芯-KY（3661）3奈米專案持續放量。

其他ASIC相關個股也有表現。M31宣布擴大與Rambus技術合作，將MIPI CSI、DSI控制器與既有MIPI PHY產品整合，從單純PHY授權延伸至完整MIPI子系統，預期有助提升單案合約價值；股價早盤一度漲至451元。

另，巨有科技（8227）9月以來漲幅逾70%，今日一度攻上281元，改寫2024年5月以來波段高點，但盤中反壓增強、股價頻頻翻黑。巨有第2季EPS達2.59元、較去年同期轉虧為盈，上半年EPS 3.23元，優於去年同期的0.13元；前8月營收12.63億元、年增73.17%，12奈米專案進入收成期，加上高速介面需求，持續受到市場關注。

聯發科 ASIC 千金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 不是沒需求！半導體8月營收年增61% 法人優先看好這10檔

巨有今年業績看增四到五成 早盤價量齊揚

南亞科小金雞蜜月行情熱！補丁科登興櫃一度大漲62%、觸及1,205元

量價榜揭資金轉向！緯穎爆量觸跌停、成交值衝第三 記憶體獲外資回補

相關新聞

台積電漲45元收2,425元！拉抬台股439點收復月線 PCB族群卻成重災區

台股17日收盤上漲439.1點、漲幅0.96%，終場以46,288點作收，成交量8,194億元；台積電（2330）收盤價2,425元，上漲45元，漲幅1.89%。

AI究竟有無泡沫...第四季見真章！專家示警：一般人消費跟不上科技巨頭恐暴雷

這幾年只要打開財經新聞，幾乎都被同一個關鍵字洗版：AI。然而，翻開亞洲各國的GDP成長率，許多人心中都有一個大問號，如果AI需求真的那麼火爆，為什麼各國經濟走勢會出現如此巨大的分化？ 對比疫情前（2015–2019年）與近年（2020–2025年）的GDP數據：全亞洲只有台灣憑藉極高的「AI產業密度」，實現了遠超歷史常態的逆勢暴走（年均成長從2.6%飆升至4.4%以上）；日本則維持其一貫的慢跑節奏（成長率持續落在1%左右，與過去表現差不多）；而韓國與中國，反而因為房地產修正、高利率壓抑內需與傳統產業失速，GDP成長中樞出現了顯著的下修，直到2026年才試圖尋求築底回溫。 讓我拆解台灣、韓國、日本與中國近十年的GDP數據演變，並對照各國在AI硬體軍火（半導體、設備、重電、光模組）與軟體大模型（主權AI、開源生態）的最新布局，帶您撕開數據迷霧，看清這場世紀變革背後的實質贏家與產業輪廓

聯準會升息後股票怎麼選？台新投顧點名只能買3大族群

聯準會（Fed）如升息1碼，是2023年7月以來首次升息。因應接下來將持續升息的環境，台新投顧建議三大類股票可以買，一是存款體質佳、資產重新定價能力強的大型金融股，二是房地產、傳統公用事業、REITs等對利率敏感族群，三是AI變現能力的科技龍頭與軟體應用股可逢回布局

Fed 升息拍版、利空出盡？台積電領軍台股一度大漲逾860點 站上月線

聯準會（Fed）如預期升息1碼，但會後鷹派訊號推升美債10年期殖利率重返5%上方，道瓊大跌逾630點，惟輝達、台積電ADR等晶片股展現抗跌韌性，費半逆勢上漲0.63%；台指期夜盤則大漲322點、收46,382點。

台股三轉機醞釀新攻勢 法人解讀有機會上演利空出盡行情

儘管美股表現不佳，不過由於護國神山台積電當日填息，加上台指期拉高結算，使指數守穩季線支撐後，昨（16）日開高收高，終場大漲337點、收45,848點，終止連四跌，成交量則日增6.5%、攀升至6,759億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

13家金控8月獲利回升至861億元 法人持續看好這幾檔

13家金控受惠股市反彈，自結8月整體稅後純益達861.2億元，壽險為主金控獲利月增達143%表現最佳，法人維持下半年金融股正向看法，持續看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、上海商銀（5876）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。