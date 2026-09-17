Fed升息利空出盡？台股開高走高一度大漲逾千點 法人：行情震盪偏多

美股昨（16）日四大指數開高走低尾盤反彈收下引線，道瓊工業指數下跌1.2%、那斯達克指數收平盤、標普500指數下跌0.4%、費城半導體指數上漲0.6%，行情無明顯方向性，長短期公債利差收斂。台股17日開高走高，盤中最高大漲1,025點至46,874點，一口氣站回46K及所有均線之上。台積電盤中最高上漲65元至2,445元。

9月FOMC會議將聯邦基金利率目標區間調高到3.75%～4.0%，點陣圖預期今年再升1碼。聯準會主席華許論調偏鷹，利率點陣圖明年利率落點落在4～4.5%，相較於債券市場此前預估4.25%～4.75%，整體大致符合市場預期。

中國信託證券投顧指出，聯準會上修今年GDP年增率至2.3%(原2.2%)，明年來到2.4%(原2.3%)，整體經濟趨勢仍向上，企業獲利上修將一定程度抵銷利率上行壓力，料聯準會將繼續觀察數據變化並動態調整，台股行情以震盪偏多整理機會較高，待油價下跌後則有機會再向前高挑戰。

短線操作上，中國信託證券投顧建議，以明年企業獲利預估成長近30%推算，台股目前本益比落在長期平均16~17倍，行情整理後仍有望挑戰50,000點關卡，建議選股方向仍以AI類股為主，逢回布局訂單能見度高、營收獲利持續成長的個股。