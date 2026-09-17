AI 熱潮持續帶動市場上漲 在科技巨頭之外還有哪些投資機會?

AI 熱潮持續帶動市場上漲，但當科技股累積不小漲幅時，投資人也開始思考：接下來的成長機會，還會只集中在少數科技巨頭嗎？施羅德投信指出，與其反覆猜測下一個領漲市場，不如透過跨市場、跨資產的多元配置，以期在參與成長機會的同時，降低對單一市場與題材的依賴。

施羅德投信發現，市場領漲版圖正在改變。不只股價表現開始擴散，企業獲利預期也出現類似變化。除了科技產業之外，市場也持續上調能源、金融等產業的 2027 年獲利預期，反映資金正尋找科技巨頭以外的新成長機會，投資機會從單一題材逐漸向更多市場與產業擴散。

以施羅德環球收益成長基金來說，就是透過股票、債券與可轉換公司債等三類資產，同時尋找全球不同市場的成長與收益機會。截至 2026 年 7 月，股票、債券與可轉債各約占三成，形成相對均衡的多元資產配置。

施羅德環球收益成長基金同時布局北美、歐洲、日本、新興市場與亞太地區，不只押注美國，也不將投資重心集中在單一科技產業。其中，可轉債是這套配置的重要角色。

施羅德投信指出，從1988-2025 年歷史資料來看，當全球股市上漲時，可轉債通常能參與相當程度的漲幅；市場下跌時，跌幅則小於股票。分析顯示，可轉債約參與 80% 的股市上漲幅度，下跌幅度則約為股票的 60%，讓投資組合在參與成長之餘，也多一層波動緩衝。