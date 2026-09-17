Fed 升息台股竟強彈！中秋節前怎麼操作？法人曝關鍵策略

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，為2023年7月來首度升息，拖累道瓊指數下跌逾600點，但那斯達克指數幾乎收平，不過，台股卻是強勢上漲，接下來將面臨中秋節長假，到底節前可不可以進場買股？法人認為，升息1碼符合市場預期，年底前可能再升息一次，之後放緩升息腳步，台股走揚已充分消化升息舉措，觀望已久的資金有望逐漸回到股市，可以分批布局，將資金分成三份，節前可以先建倉1/3，布局首選則有三大類族群。

Fed宣布將聯邦資金利率調升1碼（25個基點），利率區間上調至3.75%~4%，一如市場預期，為2023年7月來首度升息，根據利率預測點狀圖顯示，18名官員中有16人預期，今年底前至少還會升息一次，其中4人預期再升息兩次。年底利率預測中位數從6月的3.75%升至4.1%，2027年則維持在4.1%，不再預期明年降息。不過，有8位官員預期明年利率將達4.4%。

Fed三年多來首度升息，並暗示年底前還會再升，美股周三震盪收低，道瓊工業指數下跌631.21點，跌幅1.2%，收51,461.90點，已比歷史高點回落5.3%；標普500指數下跌33.92點，跌幅0.5%，收7,551.81點；那斯達克綜合指數微跌3.15點，跌幅0.01%，收25,978.42點，主要是科技股尾盤回穩，晶片股反彈；費城半導體指數則是上漲0.6%。

台股17日以45,936.11點開盤，上漲87.21點，台積電（2330）領軍上攻，五大權值股聯袂走高，指數一度衝達46,874.84點，大漲1,025.94點；台股不畏Fed升息，展現強勁走勢。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，升息1碼符合市場預期，年底前可能再升息一次，推估應會是在12月升息的可能性比較大，之後將放緩升息腳步，他認為，由於此次升息舉措已在會前被充分預期，當前經濟及通膨環境，也不具備連續快速升息條件，溫和升息步伐之下，對股市衝擊可控。

黃詣庭說，對照過去七次升息循環期間，僅2022年該次升息時，美股步入空頭，預料本次升息期間，在經濟基本面與企業獲利預期強勁的環境下，美股多頭有望延續。

在台股部分，黃詣庭指出，台股走揚，顯示市場已充分消化升息舉措，觀望已久的資金有望逐漸回到股市，後續台股走勢需緊密觀察量能增幅，若量能可逐步朝向兆元增溫，有利於台股朝47,000點以上挑戰，下周即將迎來中秋長假，預期在長假之後，量能回升較明顯，建議投資人分批進場。

黃詣庭強調，中東局勢仍是變數，但影響程度降溫，在操作上可將資金分成三份，空手的投資人可以在中秋節前先建倉1/3，節後再加碼1/3，保留至少1/3的操作彈性。

至於布局的標的，黃詣庭點名，績優的大型權值股，尤其是近一周跌勢超過大盤的大權值股；另外，金融股也值得留意；傳產股部分則可以關注具有電子材料題材的族群，還有自動化設備、機器人等。