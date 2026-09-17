台股飆漲近千點！聯準會升息利空出盡 專家點名兩類股逢低布局

這幾年只要打開財經新聞，幾乎都被同一個關鍵字洗版：AI。然而，翻開亞洲各國的GDP成長率，許多人心中都有一個大問號，如果AI需求真的那麼火爆，為什麼各國經濟走勢會出現如此巨大的分化？ 對比疫情前（2015–2019年）與近年（2020–2025年）的GDP數據：全亞洲只有台灣憑藉極高的「AI產業密度」，實現了遠超歷史常態的逆勢暴走（年均成長從2.6%飆升至4.4%以上）；日本則維持其一貫的慢跑節奏（成長率持續落在1%左右，與過去表現差不多）；而韓國與中國，反而因為房地產修正、高利率壓抑內需與傳統產業失速，GDP成長中樞出現了顯著的下修，直到2026年才試圖尋求築底回溫。 讓我拆解台灣、韓國、日本與中國近十年的GDP數據演變，並對照各國在AI硬體軍火（半導體、設備、重電、光模組）與軟體大模型（主權AI、開源生態）的最新布局，帶您撕開數據迷霧，看清這場世紀變革背後的實質贏家與產業輪廓

2026-09-17 09:40