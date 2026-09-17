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台股飆漲近千點！聯準會升息利空出盡 專家點名兩類股逢低布局

經濟日報／ 記者蔡靜紋/台北即時報導
聯準會升息被視為利空出盡，台股盤中一度飆漲近千點。聯合報系資料照
聯準會升息被視為利空出盡，台股盤中一度飆漲近千點。聯合報系資料照

聯準會確定升息，市場以利空出盡解讀，台股17日早盤開高走高，盤中飆漲近千點，中信投顧認為，以明年企業獲利預估成長近30%推算，台股目前本益比落在長期平均16~17倍，後市有望挑戰50,000點關卡，建議選股方向仍以AI類股為主，逢回布局訂單能見度高、營收獲利持續成長的個股。

美股四大指數開高走低尾盤反彈收下引線，道瓊下跌1.21%、那斯達克收平盤、標普500下跌0.45%、費城半導體上漲0.63%，行情無明顯方向性，長短期公債利差收斂。中信投顧表示，聯準會上修今年GDP年增率至2.3%(原2.2%)，明年來到2.4%(原2.3%)，整體經濟趨勢仍向上，企業獲利上修將一定程度抵銷利率上行壓力，料聯準會將繼續觀察數據變化並動態調整，台股行情以震盪偏多整理機會較高，待油價下跌後則有機會再向前高挑戰。

台股 聯準會 升息

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