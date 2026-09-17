Fed 升息美股收黑、台股反攻近千點 台積電、聯發科領電子權值股大漲

美國聯準會（Fed）重啟升息循環，美股四大指數卻沒有全面轉弱，資金反而重新回流半導體族群，帶動台股今17日開盤後強勢走高，早盤一度大漲近千點。市場解讀，Fed升息1碼早已高度反映，加上費半、台積電ADR逆勢走揚，台指期夜盤也提前上漲逾300點，FOMC不確定性落地後，電子權值股率先吸引買盤回補。

Fed 16日決議將聯邦基金利率目標區間上調1碼至3.75%至4%，12名FOMC成員一致通過。主席華許（Kevin Warsh）表示，美國經濟活動仍以穩健速度擴張，國內支出、生產力及企業資本投資保持韌性，就業市場也維持穩健，但通膨仍處於偏高水準，因此此次升息是為了讓通膨更及時回到2%目標。

華許進一步指出，美國經濟近月呈現強化跡象，新聘僱、民間所得及企業資本支出均改善，企業信用流動也相當強勁，他甚至直言，很難將目前整體金融條件形容為「限制性」。目前失業率約4.1%，Fed對就業面的擔憂相對有限，政策焦點因此更集中在通膨；華許並強調，夏季通膨數據仍不足以證明底層物價壓力已明顯改善。最新經濟預測中，FOMC官員預估今年實質GDP成長2.3%、明年2.4%，今年PCE通膨則仍達3.7%，反映Fed眼中的美國經濟並非陷入衰退，而是「經濟仍強、通膨仍高」。

升息預期先前已推升美債殖利率並壓抑風險資產，政策正式落地後，市場重新聚焦AI及半導體基本面。美股雖然道瓊下跌631點、標普500跌0.44%，那斯達克卻僅微跌0.01%，費城半導體指數反而上漲0.6%；台積電ADR上漲1.23%，聯電ADR漲4.26%，日月光ADR也漲2.24%。

台股早盤買氣一路升溫，加權指數目前來到近46,800點，大漲950點。權王台積電（2330）目前來到2,440元，上漲60元、漲幅2.52%；聯發科（2454）最高見4,655元，上漲125元、漲幅2.76%；日月光投控（3711）則來到625元，上漲20元、漲幅3.31%，電子權值股全面走強，成為指數急漲的主要推手。