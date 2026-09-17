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聯準會升息後股票怎麼選？台新投顧點名只能買3大族群

經濟日報／ 記者蔡靜紋/台北即時報導
Fed升息後，台新投顧建議布局大型金融股與AI龍頭。台股示意圖。聯合報系資料照
Fed升息後，台新投顧建議布局大型金融股與AI龍頭。台股示意圖。聯合報系資料照

聯準會（Fed）如升息1碼，是2023年7月以來首次升息。因應接下來將持續升息的環境，台新投顧建議三大類股票可以買，一是存款體質佳、資產重新定價能力強的大型金融股，二是房地產、傳統公用事業、REITs等對利率敏感族群，三是AI變現能力的科技龍頭與軟體應用股可逢回布局

至於債市投資建議，台新投顧認為，聯準會升息1碼後，點陣圖暗示年底前可能再升1碼、2027年利率按兵不動，配置基準維持不變，短存續期間的防禦性繼續守住。仍以1至3年期公債為主，搭配現金流穩健、存續期間較短、發債供給較少的投資級公司債，重票息、不追存續期間。研判12月前利率市場波動仍大，信用債同樣不宜拉長天期。

而何時拉長存續期間，取決於兩個條件是否同時出現：一是油價明顯回落，二是通膨年增率高於3%的細項（能源、住房、核心服務）逐步減少。若這兩項條件在12月升息落地前後浮現，則可開始隨利率反彈分批把公債存續期間拉長。長天期債券雖具價值，但在油價回落、財政部季度再融資確立縮減長債發行以前，長天期債券仍不建議提前進場。

股市方面，台新投顧分析，葉門叛軍於曼德海峽行動、美國期中選舉及12月臨時撥款期限前，市場波動風險仍存，維持輪動格局看法不變。

第一，優先布局存款體質佳、資產重新定價能力強的大型金融股，並搭配高股東回報標的，維持穩健的配置基調。

第二，房地產、傳統公用事業、REITs等對利率敏感族群，在12月升息落地前宜維持觀望，但受惠於AI需求強勁及新建資料中心審批放慢，資料中心型REITs擁有可用電力土地儲備，研判仍有表現機會。

第三，10至11月大型雲端業者公布財報，若上調2027年資本支出，已展現AI變現能力的科技龍頭與軟體應用股可逢回布局，但仍應避開高估值、依賴外部融資且財務體質較差的標的。

台新投顧提醒，美股處於歷史高檔區間，滿水位者可趁財報行情擇機調節漲多部位，保留資金待期中選舉與升息落地後再行布局。半導體相關的AI基礎設施則著眼中長線，逢回加碼。

對於後續觀察重點，台新投顧列出三點：

① 通膨能否確認「二次通膨」：月底公布的8月PCE與10月中旬的9月CPI是12月升不升息的關鍵。若核心PCE月增率連續落在0.3%，12月升息機率大增；若回到0.2%以下，聯準會有理由轉為觀望。

② 華許定義的「限制性」是否顯現：ISM製造業指數能否維持擴張、失業率是否守在4.1%、初領失業金人數是否脫離充分就業水準。只要就業面出現鬆動，聯準會再升息的門檻就會明顯提高。

③ 油價與中東情勢：布蘭特仍在每桶100美元之上，荷莫茲海峽通行與沙烏地東西管線復運進度左右通膨預期；本次聲明已將通膨歸因由「能源供給衝擊」改為未指明來源，油價若回落，可以減輕聯準會繼續升息的壓力。

聯準會 升息 股票

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