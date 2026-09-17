聽新聞
0:00 / 0:00
Fed 升息拍版、利空出盡？台積電領軍台股一度大漲逾860點 站上月線
聯準會（Fed）如預期升息1碼，但會後鷹派訊號推升美債10年期殖利率重返5%上方，道瓊大跌逾630點，惟輝達、台積電ADR等晶片股展現抗跌韌性，費半逆勢上漲0.63%；台指期夜盤則大漲322點、收46,382點。
台股17日開盤上漲87.21點、報45,936.11點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股聯袂走高，加上奇鋐（3017）、金像電（2368）、台光電（2383）等電子要角同步走強，大盤漲點一度擴大至逾860點、觸及46709.28點，重新站回46,500點大關及月線之上。盤面另一焦點為華邦電（2344），砸下356億元收購英飛凌旗下事業100%股權，市場看好其強化NOR Flash布局，股價漲逾4%、觸及180元。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高25元、報2,405元，聯發科（2454）開4,565元、台達電（2308）開1,730元、鴻海（2317）開249.5元、日月光投控（3711）開615元。
類股方面，塑膠、玻陶、電腦設備、電子零組件、半導體等漲幅居前，資訊服務、航運、金融等相對疲弱。
回顧台股16日表現，集中市場指數上漲337.41點、收45848.9點，成交值增至6,446.37億元。三大法人賣超203.09億元，其中，外資賣超179.80億元，投信買超106.46億元；自營商賣超（合計）129.74億元。
法人指出，Fed重啟升息、美債10年期殖利率突破5%，加之外資連5日調節、新台幣連5貶，資金面壓力仍在；惟AI需求強勁支撐基本面，預期台股短線震盪盤堅。操作宜低接不追高，聚焦流動性佳的中大型AI權值股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。