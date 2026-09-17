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聯準會升息美股收黑 法人：台股留意美債殖利率

中央社／ 台北17日電

美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期升息1碼，並釋出後續可能再升息訊號，美股指數多收黑；不過半導體股相對抗跌，台積電美ADR走揚0.96%，台指期夜盤上漲322點。法人表示，台股今天將觀察台積電等大型權值股表現，以及美債殖利率走高對資金面的影響。

美股16日方面，美國與以色列對伊朗的戰爭導致原油價格飆升，加劇高通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）為抗通膨，3年多以來首度升息，美股3大指數今天收低。

道瓊工業指數下跌631.21點或1.21%，收報51461.90點；標普500指數下滑33.92點或0.45%，收在7551.81點；那斯達克指數微跌3.14點或0.01%，收25978.43點；費城半導體指數則上揚0.63%或70.56點，收11246.11點。

台股16日表現，台積電順利填息，激勵台股開高走高，終場上漲337.41點，不過外資及陸資動向持續偏空，賣超新台幣179.8億元，連續5個交易日賣超。

主動統一台股增長遭外資減碼2.42萬張，高居賣超榜首；凱基台灣TOP50遭賣超1.87萬張，排在第2；鋼鐵股中鋼面臨調節賣壓，遭外資提款1.64萬張排在第3名。

買超方面，面板雙虎與成熟製程晶圓代工成為資金避風港，外資大舉掃貨友達5.24萬張奪下買超冠軍，力積電以4.26萬張居次，群創獲買超2.08萬張排第3名。

另外個股訊息方面，記憶體製造廠華邦電16日晚間宣布，與英飛凌（Infineon）旗下Infineon TechnologiesLLC簽署股份購買協議，以11.2億美元現金，約新台幣353.92億元，取得英飛凌編碼型快閃記憶體（NORFlash）與F-RAM事業100%股權。

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