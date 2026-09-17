權民搶百萬 抓住投資大潮

台灣權證市場發展迄今，隨著政府政策的大力支持、主管機關優化法規、發行商造市愈趨完善、投資大眾積極參與，加上權證商品可高槓桿參與市場、買賣靈活可多空操作等特色，使市場愈發蓬勃發展，現已形成投資市場重要的「權（全）民運動」。

統一證券董事長林寬成：商品規劃 跟上趨勢

統一證券近年持續深化長天期權證布局，希望透過較充裕的存續期間，降低時間價值流失對投資策略的影響，讓投資人能以更從容的方式掌握產業趨勢與市場機會。

長期以來，統一證券致力於提供多元標的及長天期權證產品，協助投資人在提升資金運用效率的同時，也能兼顧投資規劃與風險控管。未來將持續依據市場需求優化產品結構與服務內容，讓權證成為投資人參與台灣產業升級與企業成長的重要投資工具。

未來，權證若要發揮更大價值，除產品設計持續精進外，更重要的是投資教育深化。唯有當投資人充分理解權證特性與風險管理機制，才能將其納入長期且理性的投資規劃之中，進一步提升整體市場的投資效率與成熟度。

年輕世代對資訊接受度高、學習速度快，積極參與投資市場，為台灣資本市場注入新的活力，是非常正面的發展。不過也提醒投資人，權證與股票雖然都能參與標的股行情，但兩者本質並不相同，進場之前，應先明確設定自己的投資目標與策略方向；再依據投資期間、風險承受能力及資金配置需求，選擇適合的權證。(廖賢龍)

台新證董座陳俊宏：多元標的 活絡交易

台新證券董事長陳俊宏。聯合報系資料照

今年台股市場熱度升溫，產業輪動明顯加快。具備資金投入相對精簡、交易方向彈性及最大損失可控制於權利金範圍等特性的權證，逐漸成為投資人掌握市場行情與靈活配置資金重要工具。

因應市場需求持續增加，台新證券將持續強化權證產品布局，擴大提供符合投資人交易需求的多元標的，除了市場熱門個股外，也將積極布局指數及連結股票、匯率、債券、貴金屬、能源等多元資產的ETF商品，並因應今年市場關注度升高的主動式ETF，持續推出相關權證商品，讓投資人能透過更多元的標的選擇，靈活參與不同市場趨勢與產業題材。

此外，台新證券將精進造市系統、流動性管理及報價機制，強化報價穩定度與交易效率，提升市場深度與交易品質，讓投資人在市場快速輪動及波動加劇的環境下，仍能享有更具競爭力且穩定的權證交易條件。

展望未來，台新證券將持續以多元產品布局、穩定造市品質及完善市場服務為核心，掌握市場趨勢與投資人需求，持續提升權證市場參與度與服務能量，推動市場朝向更成熟、活絡且具競爭力的方向發展。(廖賢龍)

凱基證總座林志宏：透明資訊 積極造市

凱基證券總經理林志宏 。凱基證券/提供

近來有許多當紅科技股進入高價股的行列，同時也帶動投資人可以權證來參與行情的契機，無論是「小資創造大獲利」或「股票搭配權證」，都受到愈來愈多投資人青睞。

凱基證券深耕權證市場多年，長期投入產品創新、市場造市及投資人教育，發行檔數與交易市占率位居領導地位，今年來已發行逾7,600檔權證，致力提供多樣化的商品條件，並持續優化數位服務平台及教育資源，透過線上工具、實體講座及客戶服務機制，協助投資人更容易掌握商品特性與交易資訊。

凱基證券日前更新「凱基權證網」專屬服務網站，便捷的「權證一指通」，單一步驟輸入標的代碼就能找到體質優良的權證；「權證資訊透明專區」提供造市價格即時查詢，讓投資人買賣前先確認造市單的價格，並於「重要提醒」揭露權證條件遇到的特殊情況，以透明資訊協助投資人免除造市疑慮。

台灣權證市場未來仍具有相當大的發展潛力。凱基證券未來將持續推動市場教育、提升資訊透明度及優化市場機制，讓更多投資人透過正確使用權證工具，掌握權證市場成長契機。(廖賢龍)

中國信託證總座林佳興：小資族群 理財優選

中國信託證券總經理林佳興。中國信託證券／提供

在金融市場中，資金有限不代表投資選擇受限。權證的優點在於是低資金門檻且具槓桿效果的交易工具，投資人只需投入少量資金，即可參與標的價格波動。對小資族而言，不僅能降低參與市場門檻，也能提升資金運用效率與投資彈性。

權證能因應不同市況而選擇不同交易方向的商品，認購權證適合看多行情時買進，看空行情時則可買進認售權證，投資人可依據對標的物及市場研判，持有合適的權證部位。相較於直接持有現貨，權證所需投入的資金較低，然行情方向判斷正確時，槓桿效果為部位放大的報酬仍相當可觀。

台灣權證市場經過多年發展，市場機制已經相當成熟。未來若能持續的強化投資人教育，讓更多人更了解權證的槓桿特性及相關風險，將有助市場更加健全發展。

權證不僅是能夠作為在短期靈活投資的工具，也提供投資人在多空行情中有不同策略選擇。隨著年輕投資人與小額投資人持續參與資本市場，若能強化商品知識與風險教育，權證將更有機會成為小資族靈活運用資金、掌握市場機會的重要投資工具。(崔馨方)

元大證總座郭明正：創新產品 滿足需求

元大證券總經理郭明正。元大證券／提供

台灣權證市場發展至今已具相當規模，經過多年制度建置與主管機關及各發行券商共同參與努力，權證已成為我國資本市場重要金融商品之一，不僅提供投資人多元化投資選擇，也具備資產配置及風險管理等功能。

面對全球金融市場快速變化，投資人的需求更加多元。元大證券在權證市場除持續扮演好流動量提供者的角色，同時積極掌握市場趨勢，朝向商品多元化經營發展與客戶服務，提升權證市場深度與廣度。

近年ETF表現強勢，也為權證市場帶來全新商機。元大證券掌握市場需求，發行連結ETF權證商品，讓投資人直接持有ETF外，也能透過權證參與波段行情與產業趨勢，滿足市場多元需求。

權證是有槓桿特性的商品，高槓桿對應有高風險。元大證券提醒投資人在善用權證放大投資報酬之際，也應充分了解權證特性，及相關發行條件的意涵。

元大證券為保障投資人權益，長期堅持穩定的權證造市波動率，致力提供優質的權證造市品質，投資人可透過元大權證公開的「造市委買波動率」，輕鬆掌握元大權證的合理價，確保投資權益。(黃彥宏)

群益金鼎證總座楊杰斌：穩步深耕 贏得信賴

群益金鼎證券總經理楊杰斌 。聯合報系資料照

隨「川普總是臨陣退縮（TACO）」交易興起，加上大型雲端服務供應商（CSP）持續進行AI軍備競賽，台股今年量價齊揚，不論市值及漲幅都居前段班，權證市場同步蓬勃發展。

台股短線漲多後，第3季進入高檔震盪整理格局，建議漲多個股不妨暫先獲利出場，並改為布局認購權證，若個股持續上漲，權證仍可獲利；即使個股向下整理，由於權證資金小，風險可控。不想賣股的投資人則可搭配認售權證進行避險。

群益金鼎證券深耕權證市場多年，除豐富多元的「權民最大網」網站提供每日權證戰情報、權證市場周報及權證達人寶典等訊息，讓投資人掌握最新權證資訊與投資脈動，在造市、發行條件、報價等方面將持續精益求精，努力成為投資人最值得信賴的權證發行商。

近年來股市牛氣沖天，根據臺灣證券交易所統計，至8月底市場開戶數持續攀升至1,469萬戶新高紀錄，40歲以下年齡層占比更達35.1%，隨新一代年輕人對於投資工具需求轉趨多樣化，權證在避險稅制調整、媒體宣傳曝光等助威下，未來發展可望蒸蒸日上。(盧宏奇)

永豐金證總座蘇威嘉：市場優化 效率提升

永豐金證券總經理蘇威嘉。聯合報系資料照

隨著資本市場擴張，近年來台灣權證市場規模亦持續成長，且新政策使得權證市場更加的完善，提供投資人更優質的投資環境。

首先，隨著台股整體市值攀升、高價股與熱門產業股增加，投資人參與現股的資金門檻明顯提高，權證因具備低門檻、高資金效率與操作彈性，成為投資人掌握市場行情的重要工具，也帶動整體發行檔數與市場熱度維持高檔。特別是在產業輪動快速的環境下，權證更能滿足投資人短中期交易與資金配置需求。

其次，近年權證市場制度更加嚴謹，包括造市品質、資訊揭露及商品管理機制等面向，讓市場逐步朝向更健全、更有效率的方向發展。尤其針對流動性不足或交易意義有限的商品，透過適當的退場與篩選機制，有助於提升整體商品品質，讓投資人更容易聚焦於具投資價值的標的。

整體而言，台灣權證市場正由過去重視規模成長，逐步走向兼顧商品品質、流動性與投資人保護的成熟發展階段。未來隨著制度持續精進與市場教育深化，權證可望在資本市場中扮演更完整的資產配置與風險管理角色。（周克威）

國泰證資深副總邱如萍：三大面向 同步升級

國泰證券資深副總經理邱如萍。國泰證券／提供 高瑜君

回顧近年台灣權證市場，隨台股交易活絡、投資人結構日益多元，權證憑藉小額參與及資金運用彈性等特色，持續成為投資人參與市場的重要工具之一。

國泰證券長期深耕權證市場，近年亦持續獲證交所權證發行人獎勵肯定，亦持續擴充標的廣度，協助投資人依不同市場觀點與策略選擇合適商品；同時將永續發展概念納入標的篩選，呼應國泰長期推動永續金融的方向。

展望未來，國泰證券對台灣權證市場長期發展維持審慎樂觀。成長動能將不再僅來自商品數量增加，可望朝「商品多元化、造市品質化、服務數位化及投資策略化」發展；隨著新興產業標的持續增加、造市與資訊揭露機制精進、AI與數位工具降低商品理解門檻，權證有機會從偏重短線操作定位，轉型為市場參與、資金配置及風險管理策略型工具。

國泰證券將持續以客戶需求為核心，在商品選擇、造市品質與投資人教育三大面向同步升級，協助投資人更加理解商品特性與風險。當投資人對工具的理解愈完整，市場深度與韌性也會隨之提升，期能共同推進台灣權證市場下一階段的成長蛻變。（高瑜君）