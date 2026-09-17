權民搶百萬競賽鳴槍 金管會主委彭金隆：持續優化權證市場

權證市場今年「三鬆綁、一風控」，金管會主委彭金隆昨（16）日表示，已推動放寬權證發行額度、縮短處置期間、及鬆綁ETF權證行使比例等三大措施，8月則進一步強化異常委託風控，未來還要提升券商造市品質。

經濟日報昨日舉行第17屆「權民搶百萬」啟動記者會，彭金隆出席致詞，另包括臺灣證券交易所董事長林修銘、櫃買中心總經理陳麗卿、集保結算所董事長林丙輝、證券公會理事長陳俊宏、以及八大參與券商代表等貴賓出席。

彭金隆致詞指出，經濟日報「權民搶百萬」權證活動邁入第17年，一路見證台灣權證市場發展。金管會近一、兩年持續依市場需求與監理必要，優化權證市場制度。

彭金隆指出，今年4月金管會推出權證市場三項優化措施，包括放寬權證連結標的額度、縮短標的經處置後暫停發行權證期間，以及放寬連結ETF權證行使比例，希望提升權證發行額度運用效率，也增加券商商品設計彈性。

第一項是熱門股權證額度放大。彭金隆表示，權證連結標的額度已由標的公司已發行股份總數22%，提高至25%，等於再釋出3個百分點發行空間。

對熱門大型權值股而言，市場需求高時，權證發行額度可能快速逼近上限，甚至出現「發滿」情況。額度拉高至25%後，可增加券商發行空間，也提高熱門標的權證供給彈性。

第二項是處置股權證「解禁」加快。標的股票經處置後，暫停發行權證的認定期間，已由原本三個月大幅縮短至一個月。因處置股通常也是市場交易熱絡、波動較大的標的，縮短至一個月後，可讓券商更快恢復相關權證供給。

第三項則是ETF權證設計鬆綁。金管會放寬連結ETF權證的行使比例，有助提升權證發行額度運用效率，也增加券商在權證設計上的彈性。