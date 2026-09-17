台股三轉機醞釀新攻勢 法人解讀有機會上演利空出盡行情

儘管美股表現不佳，不過由於護國神山台積電（2330）當日填息，加上台指期拉高結算，使指數守穩季線支撐後，昨（16）日開高收高，終場大漲337點、收45,848點，終止連四跌，成交量則日增6.5%、攀升至6,759億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

法人指出，台股止跌轉彈，預期後續將啟動新一波多頭攻勢，主要原因有三：一、台股低檔放量：昨日台股價漲量增，量價結構轉趨正向，有利後市行情走揚；二、法人季底做帳行情將展開：時序進入第3季季末，包括投信、集團等法人季底作帳行情將啟動，助推台股走強；三、類股健康輪動：電金傳健康輪動，護持多頭人氣加溫。

雖然美股漲跌互見，但買盤先行進場卡位「鴿式升息」，亞股中如陸、港、日、韓等市場普遍走揚，激勵台股昨日開高走高。盤面個股漲多跌少，19大類股中，尤以玻陶股勁揚4.1%最強勢，航運、金融、生醫類股等也都漲逾1%，電子股漲0.6%；族群中，則以記憶體、高速傳輸、LED等族群相對強勢。

權值王台積電昨日每單位除息7元，開盤一度陷入貼息，惟午盤後股價回神，最高來到2,395元、漲15元完成填息，市值達約61.98兆元，為第23次除息當日填息，終場以平盤價2,380元作收。外資昨擴大賣超台積電8,744張，連續六個交易日賣超。

國際局勢干擾、美股震盪與AI市場再度傳出雜音影響，台積未如前幾次演出開盤「秒填息」戲碼，是2025年6月來首見未能秒填息。

押寶升息買盤進場，推升金融股再度昂首向前，激勵金融指數昨日上漲51點、收3,636點，再度改寫歷史新高；昨日市值前十大金融股，除兆豐金（2886）外，其餘九檔全收紅；更有如台新新光金（2887）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、美好證（6021）等收盤價改寫新高。

富邦投顧董事長陳奕光看好台股繼續上走反彈行情，預期「鴿式升息」的機率最高，研判台股有機會上演利空出盡行情。