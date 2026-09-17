「權民搶百萬」證交所董座林修銘：推動權證精進措施

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（16）日在出席經濟日報「權民搶百萬」啟動記者會致詞時指出，證交所近年來持續推行多項權證優化與精進措施，希望活絡權證市場及促進流動性，「權民搶百萬」已邁入第17個年頭，希望透過結合實體交易競賽與數位學習方式，使更多投資人有意願了解與接觸權證商品。

證交所今年7月1日起接手維運「權證資訊揭露平台」，同時優化網站畫面、移除過時資訊及提升查詢效率，提供多面向且具整合功能流動量提供者報價資訊，投資人可藉由該平台了解權證發行人造市報價品質，作為權證投資參考。

林修銘強調，證交所在金管會指導下，推出「臺股儀表板」，揭露授信業務、違約申報統計等數據與指標定義，讓投資人透過即時、透明資訊判斷市場整體形勢，或投資時重要參考，這些都是證交所未來發展重點。

他表示，金融商品多元化是亞洲資產管理中心重要一環，證交所今年成立金融商品部，提供金融商品一站式服務，包括證券商發行的權證、投信發行的ETF，或境內境外連結商品等。

今年啟動典禮同步邀請金管會主委彭金隆、櫃買中心總經理陳麗卿、集保結算所董事長林丙輝、證券公會理事長陳俊宏等貴賓，以及元大、凱基、群益金鼎、永豐金、中信、國泰、台新、統一等八大券商代表出席。

林修銘說，權證自1997年推出後，主管機關、證交所與權證發行人對於推動權證業務及保障投資人權益的努力從未懈怠。

權證商品在國內金融創新扮演非常重要角色，是集中交易市場中槓桿型交易工具的一種，投資人以小額資金就可參與市場行情，而且多空操作皆宜，透過參與「權民搶百萬」活動，投資人可加深對權證商品的了解，適時將權證納入資產配置。

林修銘表示，證交所近年來持續推行多項權證優化與精進措施，並於今年4月公告。一，放寬發行人發行權證連結標的額度，個股權證發行額度由標的公司已發行股份22%提升至25%；二，縮短處置股票停發權證期間，由原處置期間後三個月內停發權證縮短為一個月。

三，放寬連結ETF權證行使比例可至二倍，即提高發行人發行ETF權證時，權證兌換ETF比例上限由一倍放寬至二倍，藉由三項開放措施，希望能更活絡權證市場及促進流動性。