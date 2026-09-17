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「權民搶百萬」起跑 三亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

經濟日報第17屆「權民搶百萬」活動昨（16）日舉行啟動記者會，經濟日報社長劉永平指出，這屆活動有「券商網紅齊造勢、60周年加碼禮、AI助攻投資教育」等三大特色亮點，將為台股注入權證市場新動能。

劉永平指出，今（2026）年前八月上市櫃市場共掛牌4.6萬多檔權證，成交值達到1.17兆元，較去年同期成長一倍，並已超越去年全年的1.02兆元。投資工具日益多元，此時投資教育就愈重要，這也是舉辦權民搶百萬最重要的核心意義。

劉永平說，這屆「權民搶百萬」活動有三大亮點：一、「券商、網紅齊造勢」，邀請網紅分享權證投資知識與操作經驗，也特別推出「券商造勢周」，希望讓更多投資人接觸、認識權證。

二、「60周年加碼禮」。明年適逢經濟日報60歲生日，特別加碼活動獎項，包括：東京雙人來回機票、曼谷雙人來回機票、五星級飯店住宿券，增添亮點與驚喜。

三、今年重要的創新是「AI助攻投資教育」。活動官網導入AI Chatbot，提供即時問答，並有AI主播影音節目，以更淺顯、更容易吸收的方式介紹權證知識，更貼近新世代投資人需求。

「權民搶百萬」活動希望透過競賽與獎勵，讓更多投資人認識權證；更希望結合教學、影音及市場實戰，幫助投資人了解權證商品特性、操作方式與風險。

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