IR議合平台2.0 服務升級

臺灣指數公司「IR議合服務平台2.0」日前正式上線，並進一步攜手專業機構，合作聯合議合會議及璞玉公司法說會等深度、客製化服務，為上市櫃公司與機構投資人創造更多元的溝通機會，以有效降低雙方溝通負擔、提升溝通品質與效率。

臺灣指數公司以兩大面向推出服務，強化機構投資人與上市櫃公司溝通。在議合面向，規畫與永豐投顧合作於9月底共同辦理二場聯合議合會議，及提供議合會議前、中、後及里程碑追蹤的完整服務。

同時，結合「TIP台灣永續評鑑」資料庫，協助機構投資人快速聚焦議題，討論更深入，協助落實盡職治理。

IR投資人關係面向，則結合寬量國際（QIC）挑選五家具有特色的璞玉指數成分股公司，提供深化IR服務，預計於11月舉辦「璞玉藏金、優息引路：發掘台灣中堅企業的百業冠軍」系列法說會，以增加璞玉公司曝光度、提升企業價值表達能力。臺灣指數公司表示，將以「IR議合服務平台2.0」為核心，持續整合TIP台灣永續評鑑資料、專業機構資源。