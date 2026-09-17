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創新板強化品牌能見度

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所推出全新「tibit全能應援貼圖」。證交所／提供
證交所推出全新「tibit全能應援貼圖」。證交所／提供

為深化大眾對臺灣創新板（tib-創）認知與品牌連結，臺灣證券交易所推出全新「tibit全能應援貼圖」，適逢亞運盛事，臺灣創新板靈魂角色tibit化身「全能應援員」，從競技賽場到產業前線，不僅為中華隊選手加油，更為每位勇於嘗試、持續突破的創新力量應援。

證交所董事長林修銘強調，運動員在賽場上為突破紀錄全力以赴，創新企業也在技術與市場的道路上持續嘗試、修正與突破，兩者共同之處，都是為了更好的未來不斷向前。

他指出，這次透過「tibit全能應援貼圖」，不只希望為中華隊選手加油，也希望為臺灣每一個勇於突破、改變未來的「創」舉應援，讓更多人看見臺灣創新企業的成長力量，以及臺灣創新板陪伴創新企業向前的決心。

證交所這次以運動作為tibit創意主軸，希望透過大眾熟悉的熱血賽事情境，傳遞「tib-創」所代表的成長潛力與前瞻價值，即日起限時開放免費下載至10月15日止。

「tibit全能應援貼圖」涵蓋棒球、羽球、桌球、射箭、舉重及田徑等多項運動，並巧妙將賽事情境融入日常對話，推出「看準再出手」、「穩住節奏」、「長期看好」、「收到」等實用貼圖。

不只可在觀賽時為中華隊選手應援，更能自然運用於朋友聊天及職場溝通，讓tibit走進更多生活場景。透過貼近大眾的使用情境，使臺灣創新板的品牌精神跨出資本市場，進入大中的日常互動中。

運動員在賽場上不斷挑戰極限、勇敢突破的背後，深刻折射出證交所打造臺灣創新板的核心精神「願意且有能力改變」與「冒險拓荒、投資未來」。

證交所設立臺灣創新板的初衷，正是為了幫助 AI、生技、綠能、智慧製造等前瞻新創企業能在黃金發展期順利取得資金，陪伴具備關鍵技術的勇敢追夢者根留臺灣、走向國際。

從8月的「tibit生日許願」活動，到這次推出「tibit全能應援貼圖」，證交所持續透過不同生活情境與大眾互動，讓tibit成為連結大眾與臺灣創新板的重要品牌角色。

證交所表示，這次以運動作為溝通語言，不只是結合賽事話題，更希望藉由運動員全力以赴、持續突破的精神，呼應創新企業面對挑戰、開創未來的歷程，讓大眾從熟悉的生活情境中，逐步認識「tib-創」所代表的創新價值。

從賽場上的突破，到產業裡的創新，都是為了讓未來有更多可能。臺灣創新板將持續連結前瞻企業、市場與大眾，讓更多人看見臺灣創新的成長力量，深化「tib-創」品牌能見度與市場認同。

創新板 亞運 貼圖

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