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FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

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FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤16日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以46,153點、上漲93點開出後，隨市場預期聯準會17日凌晨可能採取鴿派升息方式來回應市場，加上國際油價走跌下，美股電子盤漲勢維持，連帶台指期夜盤一路開高走高，一度來到46,398點、上漲328點，截至晚間約21點，指數來到約46,386點、上漲310點。

16日美股電子盤焦點，在於17日凌晨2點聯準會將宣布最新利率決議、隨後公布的利率點陣圖，且在凌晨2點30分時，主席華許將召開記者會，目前最新多家國際大行關注的重點，首先，多傾向於溫和、微調的步調升息，以回應市場對升息機率已突破九成的預期心理；其次，則是各委員對未來利率路徑看法的點陣圖，以了解未來政策可能走向；再者，就是華許在會後記者會中，「說了什麼」，每一句話都將被市場以放大鏡檢視；而在市場預期聯準會可能以鴿派升息的基調為主下，加上8月零售銷售月增1.2%、超出市場預期，顯示消費支出仍具韌性下，電子盤維持漲勢，也帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,415元、上漲14元附近遊走，電子期上漲0.67%，半導體期上漲1.27%，中型100期貨指數未見成交。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股開高走高，結束連四跌的疲弱走勢，不過市場仍觀望17日凌晨2點的FOMC利率決議，因此成交量持續萎縮，加上短期均線下彎上檔壓力沉重，短線以盤代跌，待量回升站回所有均線才會轉多。

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