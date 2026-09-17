就市論勢／CPO、載板、液冷散熱 聚光

盤勢分析

台股連續修正，昨（16）日止跌反彈，加權指數終場漲337點，收45,848點，盤中最高來到46,077點，隨後漲幅收斂，顯示46,000點以上仍有調節壓力。

初步觀察45,500點下檔支撐價位，但在未站穩5日線前，仍以技術性反彈看待，若後續能帶量突破46,700點，更有利短線結構止穩；倘若再度失守45,500點，仍須留意回測季線的可能性。

近期AI三大巨頭CEO表達對AI發展速度過快隱憂，希望共同「踩煞車」，隨後川普與黃仁勳表達反對意見，讓市場算力需求擔憂減緩。不過現在市場已由關注算力建置規模，轉向檢視投資回收、能源效率及實際獲利，研判產業焦點將持續由GPU與記憶體主導狀況，逐步擴散至其他AI基礎建設族群，台廠出口具備韌性，主要受惠AI浪潮，並可望由科技業擴及其他業別。

投資建議

高油價加深通膨疑慮，10年期美債殖利率飆破5%，高本益比科技股再度面臨評價重估與股價震盪。近來外資連續賣超，台指期貨淨空單亦維持7.6萬口以上，反映短期風險偏好下滑。在外資現貨尚未轉賣為買，期貨空單未見大幅下降前，指數反彈宜先視為籌碼修復。

近期盤面熱門族群中，金融股受惠獲利成長與利差題材，資金由高評價成長股轉向金融、電信及資安等防禦族群，短線累積漲幅較大追價謹慎。

台股處高檔震盪行情，操作宜採短線防禦、中長線回檔擇優布局，市場風險偏好偏低之際，金融、電信及資安族群具防禦與資金輪動優勢；產業投資仍聚焦具實際訂單與獲利能見度的AI基礎建設族群，包括先進製程、先進封裝、ASIC、載板、CPO、AI電力及液冷散熱供應鏈等；另可關注Edge AI與客製化晶片帶動的IC設計機會。