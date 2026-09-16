外資賣超179億元 但這三類股竟逆勢獲青睞大買

台股16日收45,848.9點，上漲337.41點，三大法人中投信轉為買超，外資則是賣超179.8億元，統計外資買賣超個股，有5檔ETF進榜外資賣超前十大名單，台積電（2330）、緯創（3231）也遭大賣，但包括面板、記憶體及金融股則是逆勢獲外資買超青睞，買超友達（2409）52,473張最多。

台股早盤以45,546.56點開高後走高，一度拉升至46,077.82點，盤面上，權王台積電除息，每股配發7元現金股利，早盤以2,375元開低後震盪走高，最高達2,395元，開盤約半小時就完成填息，不過，午盤後賣壓出籠，終場以2,380元收盤。

聯發科（2454）則是盤面上的亮點，股價收在4,530元，貢獻大盤約51點漲點，台達電（2308）、聯電（2303）也同步上漲收盤；記憶體股買氣升溫，華邦電（2344）、南亞科（2408）上漲逾5%收盤，金融股仍是穩盤角色，國泰金（2882）、國票金（2889）、凱基金（2883）、台新新光金（2887）都上漲逾2%收盤。

台股大盤指數以45,848.9點收盤，三大法人賣超213.81億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超179.8億元，投信買超95.74億元；自營商賣超（合計）129.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.25億元、自營商（避險）賣超93.49億元。

統計外資賣超前十名，賣超主動統一台股增長（00981A）24,241張最多，另外，賣超緯創9,687張，賣超台積電8,744張；統計外資買超前十名，買超友達52,473張最多，其次是買超力積電（6770）42,641張，買超群創（3481）20,868張，聯電則獲外資買超6,969張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）