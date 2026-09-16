量價榜揭資金轉向！緯穎爆量觸跌停、成交值衝第三 記憶體獲外資回補

台股16日終止連4日跌勢，集中市場指數反彈337.41點、收45,848.9點，成交值增至6,438億元；不過三大法人仍賣超213.81億元。從今日成交量與成交值前10名觀察，盤面資金明顯轉向記憶體與半導體，台積電（2330）再上演一日填息、穩住權值股軍心，記憶體族群則在美股AI族群回穩及供需緊俏預期帶動下強勢走高；反觀緯穎（6669）午盤突遭賣壓摜至跌停，成為量價榜中最醒目的弱勢焦點。

台積電今日除息7元，盤中最高衝上2,395元，順利完成填息，終場收平盤2,380元，成交值427.5億元，穩居全成交值之冠；聯發科（2454）也彈升2.26%，成交值267.92億元、排名第2。相較之下，緯穎午盤一度摜至跌停2,085元，終場跌幅收斂至6.48%、報2,165元，在成交量放大至8,290張之下，成交值同步放大至180.79億元，躍居成交值第三大個股。

盤面最強勢的資金主軸則落在記憶體族群。美光（Micron）前一交易日上漲0.39%，韓股SK海力士（SK Hynix）、三星電子（Samsung）今日也同步走高，市場並預期DRAM供需緊張情況可能延續至2029年至2030年，推升記憶體報價續揚想像；此外，市場傳出蘋果接受三星調漲明年首季記憶體價格，漲幅約3至4成，也進一步強化市場對記憶體價格走升的預期。

今日南亞科（2408）大漲5.8%，成交3.54萬張、成交值171.91億元；華邦電（2344）漲5.96%，成交8.08萬張、成交值134.83億元；並帶動力積電（6770）、旺宏（2337）、群聯（8299）、創見（2451）、威剛（3260）也同步收高，顯示記憶體族群從個別個股走強，擴大至族群性表現。

法人籌碼也進一步印證資金回流。力積電今日獲外資買超42,640張、居個股買超第2名；華邦電終止連5日賣超，反手回補18,474張、排名第4；南亞科也獲回補6,507張，旺宏買超4,067張。相較近期外資持續調節記憶體股，今日買盤明顯轉強，成為族群股價同步走高的重要推力。

與記憶體族群獲外資回補形成鮮明對比，緯穎今日則遭遇明顯賣壓。市場傳出砍單，以及美國施壓墨西哥制定AI伺服器產地規範等消息，惟相關訊息目前均未獲公司證實；籌碼面上，緯穎已連13日遭三大法人賣超，今日外資更擴大賣超2,768張。不過，緯穎8月營收達1,443.1億元、年增50.4%，創單月新高，基本面表現仍維持強勁，今日股價劇烈波動也成為盤面值得持續追蹤的焦點。

統計今日成交值前十名個股為：台積電、聯發科、緯穎、南亞科、台達電（2308）、聯電（2303）、聯亞（3081）、大立光（3008）、國巨*（2327）、華邦電。

成交量前十名個股為：友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、復華富時不動產（00712）、主動統一台股增長（00981A）、群益台灣精選高息（00919）、聯電、大華優利高填息30（00918）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）。