三大法人續賣近214億！聯發科、記憶體聯手撐盤 台股甩連4跌反彈337點

根據凱基證券內部統計，19至22歲大學生投資行為正逐漸打破市場既有印象，將投資視野從台股延伸至全球市場。2026年大學生台股投資參與人數較去年成長32.2%，其中採單筆投資的人數占比達76.1%，明顯高於定期定額的23.9%；而參與美股投資成長更快，投資人數較2025年增加41.9%，單筆投資人數占比亦達66.9%，顯示愈來愈多大學生不再只滿足於定期定額存股，而是更積極挑選投資標的，擴展資產配置的國際版圖。

2026-09-16 10:58