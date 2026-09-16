三大法人續賣近214億！聯發科、記憶體聯手撐盤 台股甩連4跌反彈337點
台股16日力甩連4日來的跌勢，集中市場指數終場彈升337.41點，收45,848.90點，成交值增至6,438億元；但三大法人持續賣超213.81億元。盤面個股則明顯偏多，合計上市櫃公司，上漲家數達1,407家、下跌426家，漲停45家、跌停僅1家。
統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超179.8億元，投信買超95.74億元；自營商賣超（合計）129.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.25億元、自營商（避險）賣超93.49億元。
盤面上，權王台積電（2330）今日除息7元，早盤以2,375元開低後震盪走高，最高達2,395元，開盤約半小時即完成填息；惟午盤後賣壓出籠，終場股價壓回平盤2,380元作收。
權值二哥聯發科（2454）則成為今日權值股亮點，受惠推出以台積電2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片天璣9600 Pro，以及採3奈米製程的標準版旗艦手機晶片天璣9600M，股價彈升2.26%、收4,530元，單一個股即貢獻大盤約51點漲點，並帶動台達電（2308）、聯電（2303）同步上漲逾2%，雙雙收復5日線。
族群方面，記憶體股受惠美股AI族群回穩，美光（Micron）昨夜收漲0.39%，今日SK海力士（SK Hynix）、三星電子（Samsung）股價也同步走高，加上彭博預期DRAM供需緊俏可能延續至2030年，激勵整體買盤升溫。晶豪科（3006）大漲6.44%、收266元，華邦電（2344）、南亞科（2408）、宇瞻（8271）同步上漲逾5%，分別收在163.5元、476元及200元；力積電（6770）、旺宏（2337）、群聯（8299）、創見（2451）、威剛（3260）等也聯袂收高，成為今日盤面強勢族群。
金融股則持續扮演穩盤角色。13家金控8月獲利全數出爐，單月合計稅後純益861.2億元，年增48.9%；前八月稅後純益達5,789億元，年增73.1%，不僅超越去年全年獲利，距離2024年創下的歷史新高5,979.7億元也僅約191億元。盤面上，國泰金（2882）、國票金（2889）、凱基金（2883）、台新新光金（2887）上漲逾2%，富邦金（2881）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、中信金（2891）也漲逾1%；兆豐金（2886）則跌1.74%，整體金融族群維持偏強格局，持續提供大盤穩盤支撐。
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