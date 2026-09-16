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高盛看好光模組需求 光通訊族群成盤面焦點

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

聯準會決議結果將在今夜出爐，大盤率先反彈，光通訊族群成為盤面量點，由濾光片雙雄統新（6426）、東典光電（6588）打頭陣，開盤不到20分鐘便牢牢鎖住漲停，帶動聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）也聯袂攻上漲停，光環（3234）則一度觸及漲停，華星光（4979）收在最高價。

高盛於報告中指出，受惠於 AI 伺服器機櫃持續成長、光模組採用範圍擴大及規格升級，供應鏈對光模組需求保持樂觀。在全球 800G 和 1.6T 市場，需求量有機會達到 1.3億至 2億個。中國大陸市場的整體需求也可能以中雙位數成長至 5,000 萬個以上，以 800G 和 400G 為主，且 1.6T 正在崛起。與此同時，上游原物料如 DSP、雷射、PCB等產品供應緊張可能將繼續限制 2027 年的出貨量。

高盛 光通訊 族群 光電 聯準會 華星光 聯鈞 眾達

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