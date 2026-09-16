台指期結算對決FOMC登場…台股收漲337點 投顧曝最壞情況

台股16日收盤上漲337.41點、漲幅0.74%，終場以45,848.9點作收，成交量6,438億元；台積電（2330）今日除息交易，盤中一度攻到2,395元完成填息，終場則以平盤價2,380元作收。

美國FOMC會議召開利率將公布，台股早盤走揚後震盪，台積電雖未在開盤達成秒填息，但多頭仍在今日進行台指期月結算之際，拉高在盤中完成填息；今日由聯發科（2454）台積電及南亞科（2408）合計貢獻約百點上漲。

今日成交金額大且走高為：聯發科、大立光（3008）、南亞科、台達電（2308）、聯亞（3081）、聯電（2303）、穩懋（3105）、華邦電（2344）、強茂（2481）及聯茂（6213）；成交金額大且疲軟者則為：緯穎（6669）、國巨*（2327）、全新（2455）、健策（3653）、台光電（2383）、世芯-KY（3661）、順德（2351）、光頡（3624）及鴻勁（7769）。

第一金投顧表示，目前大盤指數短中期均線趨於糾結，整體仍在上升楔形的型態之中，在成交量持續減少下，靜待下一波的趨勢方向；日 KD 指標交叉向下後延伸，日MACD指標黑色柱狀體增加。本周將迎來美央及日央利率決策會議，美股四巫日也將在周五進行結算，預期短線整體盤勢震盪將加劇，資金在會議之前或多呈現觀望。加權指數跌破月線，國際股市若無法止穩，則不排除指數再往季線去靠攏，短線操作建議水位至中性即可，靜待不確定性排除及指數方向表態。

群益投顧表示，國際油價重回100美元、通膨預期再度抬頭，根據FedWatch工具顯示，市場押注聯準會9月16日升息的機率已大幅攀升逾90%；不過，根據彭博調查顯示，48位受訪經濟學家中，只有13人預期會升息，認為時間接近期中選舉，可能促使決策者維持利率不變。

群益投顧表示，FOMC前夕，油價逼近110美元，10年期美債殖利率突破5%，市場等待Fed利率拍板落地、台灣央行是否預防性升息。AI巨頭踩煞車，認同必須繼續發展，惟應劃定不能跨越紅線。大盤指數短期均線排列已經轉空，短線技術面延續弱勢整理格局。