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台積電填息 台股開高收復46K 法人：多變數影響 台股仍是震盪整理格局
美股四大指數15日跌多漲少，以費城半導體指數上漲0.4%較佳。台股16日開高走高，盤中最高上漲566點至46,077點，收復46K關卡。台積電今日除息，每股配發現金股利7元，盤中最高上漲15元至2,395元，也順利完成填息。
法人指出，昨日受到市場擔憂AI資本支出降溫及升息預期等雙重衝擊，台股開低震盪走弱，盤面類股以軟體、製藥、矽晶圓等族群表現抗跌。 美債殖利率上揚、升息預期與AI放緩等變數影響，加上量能縮減，市場觀望氛圍濃厚，大盤延續回檔整理。
法人表示，台股仍是震盪整理格局，操作上建議賣出線型弱勢、法人賣超股，可分批低接營運展望正向、線型強勢與法人買超股。做多可留意AI相關、半導體相關、隱形眼鏡及金融股。短線避開弱勢的紡織成衣、橡膠輪胎股。
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