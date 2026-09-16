聯準會利率決策前台股反彈上漲 台新新光金、華南金創下新高

美國聯準會（Fed）15日起召開為期兩天的利率決策會議，預計明天公布利率決策結果，市場預期Fed將升息1碼。台股量縮下跌四天後，16日利率決策前夕大漲反彈，盤中一度上漲約500點，金融股表現不俗，台新新光金（2887）大漲3%，再創新高，華南金（2880）也同創歷史新高，中信金（2891）則回升至70元。

Fed15、16日展開為期兩天的決策會議。由於上周核心通膨高於預期，加上美國原油期貨過去兩周大漲近25%，市場預期Fed周三升息1碼、把聯邦資金利率目標區間提高至3.75%至4%的機率已升至94.5%。

反映在公債市場，美國10年期公債殖利率一度突破5%，收盤升3.5個基點至4.995%，創2007年7月20日來最高收盤水準；2年期殖利率升2.8個基點至4.661%，30年期殖利率升3.6個基點至5.362%。

法人表示，如果央行升息，有望改善銀行存放款利差，而今年來金控股獲利出色，主因銀行受惠放款成長、淨利差改善及財管手續費增加，證券則受惠台股成交量維持高檔，壽險投資收益及股利收入也提供支撐。

台新新光金今日股價續創新高，一度漲至44.7元，盤中大漲3%。台新新光金8月自結稅後純益約69.7億元，年增48%；累計前八月稅後純益597.5億元，年增222%，每股稅後純益（EPS）為2.31元，續創歷史新高。

華南金8月稅後純益33.7億元，累計前八月稅後純益240.2億元、年增39.2%，EPS 1.71元，續創歷年同期新高。