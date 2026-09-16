台股量能急縮卻有人提早卡位 這時候該買什麼？法人曝三大優選族群

台股9月以來量能持續減少，但觀察16日大盤表現，卻是出現資金趁著量縮先行卡位的情況，法人直言，事實上金融市場已提早反應Fed升息的情況，所以升息與否不是最重要的關鍵，而是要關注後續的利率政策，由於在中秋節前不確定因素，建議空手的投資人分批加碼。

興櫃股王要掛牌上櫃，公開申購時凍結逾8,000億元的資金，16日抽籤後，資金將可望回流到市場，增加資金動能，另外Fed是否升息也將宣布，市場靜待結果出爐，台股從9月以來量能急縮，從8月間日成交量逾1兆元，縮到6,000億元，大盤指數也下探到月線。

台股早盤以45,546.56點開高後走高，一度拉升至46,077.82點，盤中大漲，第一金投顧董事長黃詣庭表示，今日大盤主要由大型股領軍上攻，前十大值權股全面上漲，拉抬指數再衝高，尤其是前五大權值股的表現都不錯，部分大型股更出現漲勢加速的情況。

黃詣庭認為，趁著量縮，市場有人刻意拉抬指數，資金提早卡位，等待Fed宣布是否升息；不過，黃詣庭說，這次Fed升息與否並不是最重要的觀察點，因為金融市場已經提早反應，從美股來看，美債殖利率飆高，連短天期的債券殖利率也跟著上升，另外，不動產及公用事業類股低迷，小型股較大型股弱，都可看出市場提早反應升息。

黃詣庭強調，這次是否升息並不是主要的觀察點，反而是關注對後續利率政策的看法，如果是宣布升息，且釋出後續要再根據經濟數據來決定是否升息，對市場來說好的情境就是後續採中性的貨幣政策；不好的情境則是連續升息政策。

黃詣庭進一步解釋，若是不升息，不見得是好的，因為市場恐將有負面的解讀，也許有短線的激勵，但一旦冷靜下來來，除了質疑Fed聽了川普的暗示，喪失獨立性之外，因通膨未降，債券殖利率上升，恐將再影響股市的表現。

黃詣庭認為，在中秋節前仍存有不確定因素下，空手的投資人可以加碼三分之一至一半，保留因應變數的空間，畢竟有中秋節長假及10月的FED利率政策，及中東局勢風險等，都可能影響股市表現。

至於布局的標的，黃詣庭點名，績優的大型權值股，尤其是近一周跌勢超過大盤的大權值股；另外，金融股也值得留意；傳產股部分則可以關注具有電子材料題材的族群，還有自動化設備、機器人等。