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海運市場陷入「雙線危機」散裝、貨櫃航運同步走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中東緊張局勢升級，伊朗持續攻擊通過荷莫茲海峽的油輪，葉門武裝組織青年運動佔領紅海沿岸戰略要地，影響曼德海峽航運。荷莫茲、曼德海峽兩大能源海運通道遭封鎖，船舶勢必需要繞道，進而壓縮運力，16日散裝、貨櫃族群同步上漲，其中慧洋-KY（2637）盤中大漲近6%。

伊朗支持的葉門青年運動過去一周進一步加強控制紅海南端入口的曼德海峽，而伊朗也在上周對十多艘試圖穿越荷莫茲海峽、或已進入波斯灣的油輪發動攻擊，出入兩大海峽仍存在高度風險。由於船舶需要繞道而行，無形間壓縮有效運力，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數、BDI波羅的海散裝指數持續居高不下。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數已連續第七周上漲，指數上漲72.13點至3,662.18點，周漲幅2%；其中北美航線續旺，東南亞航線也大漲13.1%。物流業者則認為，中東局勢再度升溫，加上美國關稅衝突及全球貿易碎片化，仍可能干擾企業信心與供應鏈布局，增加後續貨物流向及區域運輸需求的不確定性。

BDI指數近期雖然下跌，但仍維持高檔，法人看好，隨市場有效運力進一步收縮，散裝航運供需可望持續收緊，運價不僅有撐，並有進一步走揚空間，航商下半年營運可望優於上半年。

法人指出，地緣政治造成船舶航程拉長，部分船舶受到航線調整及繞道影響，單一航次占用天數增加，在全球船隊規模未明顯擴張下，實際可投入市場的有效運力下降，進一步支撐各型散裝船日租金。加上下半年是傳統貨運旺季，鐵礦砂、穀物及鋁土礦等大宗商品海運需求增溫。

慧洋-KY今股價大漲近6%，為航運族群表現最強者，慧洋-KY8月營收20.13億元，年增34.96%，並同步公告自結獲利，稅前淨利為11.54億元，自結每股稅前盈餘為1.55元。

慧洋-KY表示，由於地緣政治因素持續影響，散裝市況淡季仍維持高水準表現，挹注單月營業利益8.41億元，營業利益率達42%，並認列2艘船舶處分利益約1千2百萬美元。

市場 葉門 中東

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