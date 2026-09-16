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霸菱：亞股後市仍可期 AI 以外選股機會浮現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然亞股今年以來漲幅已不小，但霸菱投顧表示，MSCI 亞洲不含日本指數評價仍在合理區間。AI題材持續吸引市場關注與資金流入，近期市場波動也讓投資人重新留意AI供應鏈以外的投資機會，包括先前漲勢落後的產業與市場。

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）表示，團隊目前仍看好亞股後市，但市場表現逐漸分化，選股更需要精準與紀律。

林素亥分析，科技股這波反彈，主要反映半導體供應鏈多數環節的獲利預估仍具韌性，加上大型雲端服務業者持續投入AI基礎建設。不過，隨著投資人更重視獲利品質、商業化進展與評價是否合理，投資組合配置仍應聚焦於獲利能見度高、資產負債表穩健的企業，並對市場交易過度擁擠的AI受惠股保持紀律性調整。

就個別市場來看，林素亥指出，從獲利預估修正與評價來看，南韓基本面仍具吸引力；不過，經歷7月市場劇烈波動後，市場結構性風險也更加明顯，包括指數高度集中於兩大記憶體晶片製造商，以及單一股票槓桿型ETF帶動的動能交易推升波動。

相較之下，林素亥表示，台灣同樣受惠於 AI 資本支出擴張，且供應鏈布局更廣；雖然評價較高，但市場波動相對較低。近期財報季後，市場焦點也逐步從 AI 投資承諾，轉向相關投資能否在整體生態系中轉化為可持續的營收與獲利成長。

在中國大陸與香港市場方面，林素亥表示，雖然內需復甦仍不均衡，但相關市場評價相較區域同業仍具吸引力，且大致已反映多數既有總體不確定性。市場對陸港股的關注度仍高，從活絡的 IPO 市場，以及具長期結構性題材的個股表現即可看出。基於當地仍具不錯的選股機會，霸菱維持建設性看法。

至於其他市場，林素亥指出，印度內需成長動能仍穩健，但評價偏高、油價上漲，以及全球利率預期變化，短期內可能對市場表現造成壓力。新加坡受惠於銀行獲利強勁與具吸引力的股息表現；泰國政治環境改善，加上資料中心投資題材，有助支撐中期前景，但短期市場表現仍較疲弱。印尼在歷經長期評價下修後，仍具精選價值，但中期前景將取決於可信改革能否落實，以及11月 MSCI 審核結果是否明朗。

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