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台積電填息效應 台股盤中漲逾300點攻45800點
台股今天在權王台積電成功填息帶動下，盤中上漲逾300點，最高至45828.24點，盤面呈現電子領軍衝鋒、傳產族群輪動、金融類股調節的架構。
10時47分左右，台股加權指數為45762點，上漲250點，漲幅0.55%，成交值新台幣3000億元；電子類股指數上漲0.69%，金融指數漲0.12%。
晶圓代工廠台積電今天除息新台幣7元，儘管早盤受美股觀望影響短暫貼息，但買盤隨即在開盤半小時內迅速湧入，於9時27分完成填息，激勵市場信心，台積電盤中股價在平盤2380元附近整理。
電子權值股買氣擴散，人工智慧（AI）伺服器、先進封裝及半導體供應鏈延續資金聚焦效應，成為大盤突破45800點的推手。AI指標股廣達盤中上漲超過1%，日月光投控漲逾2%，光罩攻漲停50.7元。
由於國際原油反彈與低基期補漲買盤進駐，吸引非電族群短線逢低布局，扮演撐盤要角，塑膠類股指數上漲超過2%，南亞漲逾3%，台塑漲幅約1%。
受全球運價支撐與第3季底傳統拉貨旺季預期帶動，貨櫃與散裝航運族群買盤回流，陽明、萬海盤中走揚超過2%，長榮漲逾1%；慧洋-KY勁揚超過7%，四維航上漲2%。
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