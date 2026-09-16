台積電填息效應 台股盤中漲逾300點攻45800點

轉眼間今年也只剩下3個多月，13家金控也已繳出今年前8月的累計獲利成績單，現在就來看看今年來誰才是金控獲利王？ 同時全數金控也都已完成除息，在獲利動能強勁的表現下，在明年的「配息力」上，誰可望配得比今年更多、更好？

2026-09-16 10:04