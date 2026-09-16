快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

別怕日圓升息震盪！投信看好中長線：鎖定AI基建、銀行、內需3受惠題材

聯合新聞網／ 綜合報導
瀚亞投信認為日本升息若採漸進式推動，短期震盪可控，日股中長線仍看企業獲利、AI基建、金融與內需三大受惠題材。歐新社
瀚亞投信認為日本升息若採漸進式推動，短期震盪可控，日股中長線仍看企業獲利、AI基建、金融與內需三大受惠題材。歐新社

日本央行即將於9月17日至18日召開貨幣政策會議，市場持續關注日本利率政策動向。瀚亞投信指出，隨著日本近期經濟、薪資、通膨穩步成長，日本利率正常化已逐漸成為市場基本情境。

不過，相較於升息時間點，市場更應關注的是日本央行如何循序漸進推動利率調整。

回顧過去經驗，市場若出現劇烈震盪往往不單純只是來自升息決議，而是政策變化超出市場預期所帶來的衝擊，例如2024年日圓套利平倉風暴。

不過，只要日本央行維持漸進式步調，並持續與市場保持良好溝通，即使升息可能帶來短期波動，預估但對經濟與市場造成劇烈衝擊的可能性仍相對有限。

瀚亞投信指出，驅動日本股市中長期表現的關鍵因素，仍在於企業獲利和產業趨勢。就基本面觀察，日本企業獲利仍保持成長趨勢、企業借貸以及資本支出仍強勁。

但隨日本利率邁向正常化，股票估值將承受更大壓力，因此選股時，必須更重視估值的合理性。

展望日股後市，瀚亞投信看好以下三大投資方向：

一、 AI資本支出：隨著雲端運算、資料中心擴建及企業AI導入需求持續增加，半導體材料、電源管理及基礎建設相關企業仍具備良好的獲利成長前景，持續看好基礎建設與資料中心供應鏈。

日本在機器人與精密工業長期具有領導地位，部分工業企業更有機會成為AI資本支出的主要受惠者。

不過，由於AI股評價普遍已不便宜，應避免追逐評價過高的熱門AI股，而是在供應鏈的上中下游找尋尚未高漲的機會。

二、 金融產業：日本經濟擺脫長期通縮，當前日本企業借貸需求穩定成長，進入再通膨環境，有利於帶動金融活動更加活躍。利率正常化更有助於擴大淨利差，提升金融業獲利能力，其中銀行業表現最值得期待。

三、 內需消費：近年日本走出通縮，逐步邁向再通膨環境，不僅薪資持續成長、消費改善，更有利於內需相關企業獲利成長。提升內需消費類股配置，亦有助於提升投資組合韌性。

投資方向投資亮點
AI資本支出

• 半導體材料、電源管理等AI基礎建設供應鏈

• 具產業領導地位的機器人、精密工業

金融產業

• 擺脫通縮，企業借貸需求穩定成長

• 利率正常化有利擴大淨利差，首選銀行業

內需消費

• 消費改善、經濟成長，邁向再通膨環境

• 提升投資組合韌性

資料來源：瀚亞投信

日圓 升息 投信 日本央行 貨幣政策

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢測抽籤吸走8656億「難怪台股量縮」！38萬人搶1048張…網笑：錢都跑這了

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

美財長將演說 台指期夜盤以靜制動

0050暴跌43％怎麼退休？1000萬跑22年實測…6％提領仍剩2415萬

相關新聞

別怕日圓升息震盪！投信看好中長線：鎖定AI基建、銀行、內需3受惠題材

日本央行即將於9月17日至18日召開貨幣政策會議，市場持續關注日本利率政策動向。瀚亞投信指出，隨著日本近期經濟、薪資、通膨穩步成長，日本利率正常化已逐漸成為市場基本情境。 不過，相較於升息時間點，市場更應關注的是日本央行如何循序漸進推動利率調整。 回顧過去經驗，市場若出現劇烈震盪往往不單純只是來自升息決議，而是政策變化超出市場預期所帶來的衝擊，例如2024年日圓套利平倉風暴。

台積電除息首日開低！聯發科、南亞科領軍 台股早盤一度漲逾200點

台股16日開盤上漲35.07點、報45,546.56點，台積電（2330）除息首日開低，聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、大立光（3008）、台達電（2308）等電子要角同步走強，加上南亞（1303）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等權值股助攻，大盤漲點一度擴大至200餘點。盤面上，主動中信台灣收益（00406A）、友達（2409）、群益台灣精選高息（00919）等標的交投熱絡。

這兩檔最熱門 凱基證券揭大學生投資新趨勢

根據凱基證券內部統計，19至22歲大學生投資行為正逐漸打破市場既有印象，將投資視野從台股延伸至全球市場。2026年大學生台股投資參與人數較去年成長32.2%，其中採單筆投資的人數占比達76.1%，明顯高於定期定額的23.9%；而參與美股投資成長更快，投資人數較2025年增加41.9%，單筆投資人數占比亦達66.9%，顯示愈來愈多大學生不再只滿足於定期定額存股，而是更積極挑選投資標的，擴展資產配置的國際版圖。

8個月賺贏去年！13家金控獲利盤點 專家：元大金、凱基金...5家有望明年配息創高

轉眼間今年也只剩下3個多月，13家金控也已繳出今年前8月的累計獲利成績單，現在就來看看今年來誰才是金控獲利王？ 同時全數金控也都已完成除息，在獲利動能強勁的表現下，在明年的「配息力」上，誰可望配得比今年更多、更好？

台股外資狂賣！四個交易日提款2,272億 公股行庫連四買

美國聯準會（Fed）FOMC會議前夕，台北股匯雙跌。台股昨（15）日因觀望氣氛濃厚，下跌351點收45,511點，成交量降至6,347億元，為今年來第三低量。在聯準會利率決策揭曉之前，外資搶先「用腳投票」，近四個交易日從台股落跑，累計賣超2,272.6億元。

就市論勢／半導體族群 逢回布局

9月上半月台股先揚後抑，在美國經濟數據強勁、聯準會（Fed）升息預期升溫及油價攀升等影響下，市場獲利了結賣壓湧現，截至昨（15）日收盤回落到45,511點，反映資金風險偏好下降，逐步轉為區間震盪與個股表現為主的盤面結構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。