別怕日圓升息震盪！投信看好中長線：鎖定AI基建、銀行、內需3受惠題材

日本央行即將於9月17日至18日召開貨幣政策會議，市場持續關注日本利率政策動向。瀚亞投信指出，隨著日本近期經濟、薪資、通膨穩步成長，日本利率正常化已逐漸成為市場基本情境。

不過，相較於升息時間點，市場更應關注的是日本央行如何循序漸進推動利率調整。

回顧過去經驗，市場若出現劇烈震盪往往不單純只是來自升息決議，而是政策變化超出市場預期所帶來的衝擊，例如2024年日圓套利平倉風暴。

不過，只要日本央行維持漸進式步調，並持續與市場保持良好溝通，即使升息可能帶來短期波動，預估但對經濟與市場造成劇烈衝擊的可能性仍相對有限。

瀚亞投信指出，驅動日本股市中長期表現的關鍵因素，仍在於企業獲利和產業趨勢。就基本面觀察，日本企業獲利仍保持成長趨勢、企業借貸以及資本支出仍強勁。

但隨日本利率邁向正常化，股票估值將承受更大壓力，因此選股時，必須更重視估值的合理性。

展望日股後市，瀚亞投信看好以下三大投資方向：

一、 AI資本支出：隨著雲端運算、資料中心擴建及企業AI導入需求持續增加，半導體材料、電源管理及基礎建設相關企業仍具備良好的獲利成長前景，持續看好基礎建設與資料中心供應鏈。

日本在機器人與精密工業長期具有領導地位，部分工業企業更有機會成為AI資本支出的主要受惠者。

不過，由於AI股評價普遍已不便宜，應避免追逐評價過高的熱門AI股，而是在供應鏈的上中下游找尋尚未高漲的機會。

二、 金融產業：日本經濟擺脫長期通縮，當前日本企業借貸需求穩定成長，進入再通膨環境，有利於帶動金融活動更加活躍。利率正常化更有助於擴大淨利差，提升金融業獲利能力，其中銀行業表現最值得期待。

三、 內需消費：近年日本走出通縮，逐步邁向再通膨環境，不僅薪資持續成長、消費改善，更有利於內需相關企業獲利成長。提升內需消費類股配置，亦有助於提升投資組合韌性。