國泰證券攜手星耀投控啟動 IPO 輔導 瞄準能源轉型

國泰證券9月15日與星耀能源投資控股舉行IPO輔導簽約儀式，正式啟動IPO輔導合作。隨著AI、半導體與資料中心快速發展，加上企業淨零轉型及供應鏈減碳要求持續提升，穩定電力供應、能源韌性與綠電取得，已成為企業營運及產業競爭力的重要基礎。台電預估至2030年新增用電需求將超過500萬瓩，在企業對綠電與能源管理需求持續增加下，具備能源資產、營運管理及綠電供應能力的業者，有望掌握長期發展機會。

星耀投控以長期投資、持有及營運再生能源資產為核心策略，透過發電收益、電廠營運維護及綠電供應，建立持續性的營運基礎。目前旗下累計建置及管理的再生能源裝置容量約676MW，遍布全台437處，業務涵蓋地面型、屋頂型及水面型太陽光電案場。星耀投控已建立具規模的再生能源資產及穩定獲利基礎，2025年度合併營收約新台幣26.3億元，合併稅後淨利約4.31億元，年增33.7%，每股盈餘為5.08元。旗下案場獲核發逾43萬張再生能源憑證，發證張數位居全台第二，累計完成約30億度綠電轉供量。隨大型案場穩定營運及綠電業務規模擴大，並逐步由能源資產營運延伸至表後儲能與智慧能源服務，在AI用電需求與企業淨零轉型持續帶動能源市場發展下，星耀投控兼具綠電長約與維運服務穩定營運成果與多元成長動能，具備長期成長潛力。

國泰證券長期深耕永續領域，積極發揮承銷輔導及財務顧問專業，透過資本市場力量支持具環境或社會效益之企業發展。2023年至2025年間，累計承銷輔導29件 1 符合內部定義之具環境或社會效益企業案件，並於企業申請上市櫃之評估查核程序中納入永續發展及ESG推動方案，引導企業強化永續經營能力。國泰證券期望結合金融本業與資本市場專業，在協助企業籌措成長資金的同時，進一步支持產業轉型升級與低碳發展，持續擴大金融業的永續影響力。

展望未來，星耀投控將持續擴大再生能源資產規模，深化綠電供應、儲能及智慧能源管理等布局，朝能源整合服務平台發展；國泰證券亦期待藉由本次合作，透過資本市場力量支持企業持續成長，共同推動台灣能源轉型與永續發展。