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8個月賺贏去年！13家金控獲利盤點 專家：元大金、凱基金...5家有望明年配息創高

聯合新聞網／ 謝宜孝
13家金控今年前8月獲利普遍強勁，富邦金與國泰金居前，元大金、凱基金等5家更已賺贏去年全年，並有望在明年配息上再創新高。記者余承翰／攝影
13家金控今年前8月獲利普遍強勁，富邦金與國泰金居前，元大金、凱基金等5家更已賺贏去年全年，並有望在明年配息上再創新高。記者余承翰／攝影

轉眼間今年也只剩下3個多月，13家金控也已繳出今年前8月的累計獲利成績單，現在就來看看今年來誰才是金控獲利王？

同時全數金控也都已完成除息，在獲利動能強勁的表現下，在明年的「配息力」上，誰可望配得比今年更多、更好？

金控名稱股價（元）2026年8月累計EPS（元）2025年同期累計EPS（元）EPS年成長率（%）本益比（倍）現金股利（元）股票股利（元）
富邦金（2881）151.008.305.1162.4312.674.250.00
國泰金（2882）110.006.474.1854.7811.743.500.00
元大金（2885）68.303.601.75105.7116.661.800.40
中信金（2891）69.702.702.498.4316.252.500.00
台新新光金（2887）43.402.311.13104.4215.391.000.10
永豐金（2890）44.552.261.3863.7717.131.100.20
凱基金（2883）38.152.110.83154.2212.231.000.00
兆豐金（2886）51.801.971.7214.5320.161.750.00
玉山金（2884）45.651.731.4420.1420.751.400.00
華南金（2880）46.901.711.2437.9020.571.350.10
第一金（2892）39.551.661.3721.1718.481.300.00
合庫金（5880）27.001.100.9219.5718.000.800.25
國票金（2889）16.850.920.36155.5613.930.500.09

註：

1. 本表依2026年8月自結累計EPS由高至低排序。

2. EPS為2026年8月之數據、現金殖利率以2026.09.15收盤價、2026年配息計（股利發放年度）。

3. 股價（收盤價）、本益比資料時間為2026.09.15、受益人數日期為2026.09.11。

資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站、Goodinfo!台灣股市資訊網、集保所

整理：謝宜孝

AI引領台股多頭持續、5家金控持續大爆賺

過去筆者曾提到，AI狂潮下不只半導體等相關族群受惠，金融股族群也是顯著的受惠者之一，在大環境交投熱絡之下，擁有證券、投信事業體的金控當然也就能直接大吃補。

依公開資訊觀測站中的各大金控累計EPS結構來看，在在都能驗證這項論點，尤其是投信事業體更是從過去的「小金雞」變成「大金雞母」，投信事業體的EPS獲利是金控旗下其他事業體的數倍以上。

例如玉山投信12.23元（其他事業體同期不到7元）、國泰投信16.63元（除壽險外其他事業體同期僅為個位數）、凱基投信12.52元（其他事業體同期不到2.5元），元大金旗下的元大投信更是驚人，前8月累計獲利18.59元，足足是其他事業體同期EPS的2倍以上！

同時有5家金控，光是今年8月獲利就賺超過去年一整年，依獲利成長幅度高低分別是國票金（146.03%）、元大金（131.39%）、凱基金（121.26%）、台新新光金（120.94%）和永豐金（114.72%）。

在這波多頭之下，多數金控可說是賺得盆滿缽滿來形容也不為過。

賺得多也要「配得多」！5金控明年配息有望再創高？

要如何推估明年誰有望配得比今年更好？雖然今年還有3個多月，但其實已經可以用「今年來的獲利數字」和「今年的盈餘分配率」來推估囉！要注意的是，金控賺得多不一定配得多，因為還有「盈餘分配率」的問題。

盈餘分配率的意思，就是公司所賺錢的每一塊錢（EPS）當中，拿出來當作配息的「比率」；本篇只看現金股利和現金盈餘分配率，不包含股票的部分。

假設現金盈餘分配率是80%，表示每一元EPS中有80%會做為分配用途。

盈餘分配率＝（每股現金股利／EPS）x 100%

至於金控配息額多寡，其實在金控相關法規要求上比一般公司嚴謹得多，如資本適足率、法定盈餘公積等...，所以能配出現金股利、甚至還能配得愈來愈好的金控，也就不難看出其營運和獲利的體質情形。

金控名稱前8月EPS今年現金盈餘分配率今年現金股利（元）推估現金股利（元）
華南金（2880）1.7171.10%1.351.22
富邦金（2881）8.3050.80%4.254.22
國泰金（2882）6.4749.60%3.503.21
凱基金（2883）2.1157.50%1.001.21
玉山金（2884）1.7366.00%1.401.14
元大金（2885）3.6065.70%1.802.37
兆豐金（2886）1.9774.20%1.751.46
台新新光金（2887）2.3152.40%1.001.21
國票金（2889）0.9279.40%0.500.73
永豐金（2890）2.2655.80%1.101.26
中信金（2891）2.7061.30%2.501.66
第一金（2892）1.6669.50%1.301.15
合庫金（5880）1.1058.80%0.800.65

資料來源：公開資訊觀測站、Goodinfo!台灣股市資訊網

整理：謝宜孝

若拿前8個月的累計EPS去乘上盈餘分配率、得出明年配息的推估值，赫然發現有5家金控，「光是用今年前8個月所賺的獲利拿來分配，竟能配得比今年發的股利還要多」！

而能做到這件事的，目前有5家金控能達成，分別是元大金、永豐金、凱基金、台新新光金和國票金。

距離年底（會計年度）結束還有幾個月，而這些數字並非是金控最終的配息表現，這樣的做法最主要目的是能看出，明年配息額的基本盤大概會有多少。

當然這幾家金控的獲利表現若能在年底前持續成長，相信明年的配息也十分令人期待。

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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謝宜孝

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