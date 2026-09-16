8個月賺贏去年！13家金控獲利盤點 專家：元大金、凱基金...5家有望明年配息創高

轉眼間今年也只剩下3個多月，13家金控也已繳出今年前8月的累計獲利成績單，現在就來看看今年來誰才是金控獲利王？

同時全數金控也都已完成除息，在獲利動能強勁的表現下，在明年的「配息力」上，誰可望配得比今年更多、更好？

金控名稱 股價（元） 2026年8月累計EPS（元） 2025年同期累計EPS（元） EPS年成長率（%） 本益比（倍） 現金股利（元） 股票股利（元） 富邦金（2881） 151.00 8.30 5.11 62.43 12.67 4.25 0.00 國泰金（2882） 110.00 6.47 4.18 54.78 11.74 3.50 0.00 元大金（2885） 68.30 3.60 1.75 105.71 16.66 1.80 0.40 中信金（2891） 69.70 2.70 2.49 8.43 16.25 2.50 0.00 台新新光金（2887） 43.40 2.31 1.13 104.42 15.39 1.00 0.10 永豐金（2890） 44.55 2.26 1.38 63.77 17.13 1.10 0.20 凱基金（2883） 38.15 2.11 0.83 154.22 12.23 1.00 0.00 兆豐金（2886） 51.80 1.97 1.72 14.53 20.16 1.75 0.00 玉山金（2884） 45.65 1.73 1.44 20.14 20.75 1.40 0.00 華南金（2880） 46.90 1.71 1.24 37.90 20.57 1.35 0.10 第一金（2892） 39.55 1.66 1.37 21.17 18.48 1.30 0.00 合庫金（5880） 27.00 1.10 0.92 19.57 18.00 0.80 0.25 國票金（2889） 16.85 0.92 0.36 155.56 13.93 0.50 0.09 註：

1. 本表依2026年8月自結累計EPS由高至低排序。

2. EPS為2026年8月之數據、現金殖利率以2026.09.15收盤價、2026年配息計（股利發放年度）。

3. 股價（收盤價）、本益比資料時間為2026.09.15、受益人數日期為2026.09.11。

資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站、Goodinfo!台灣股市資訊網、集保所

整理：謝宜孝

AI引領台股多頭持續、5家金控持續大爆賺

過去筆者曾提到，AI狂潮下不只半導體等相關族群受惠，金融股族群也是顯著的受惠者之一，在大環境交投熱絡之下，擁有證券、投信事業體的金控當然也就能直接大吃補。

依公開資訊觀測站中的各大金控累計EPS結構來看，在在都能驗證這項論點，尤其是投信事業體更是從過去的「小金雞」變成「大金雞母」，投信事業體的EPS獲利是金控旗下其他事業體的數倍以上。

例如玉山投信12.23元（其他事業體同期不到7元）、國泰投信16.63元（除壽險外其他事業體同期僅為個位數）、凱基投信12.52元（其他事業體同期不到2.5元），元大金旗下的元大投信更是驚人，前8月累計獲利18.59元，足足是其他事業體同期EPS的2倍以上！

同時有5家金控，光是今年8月獲利就賺超過去年一整年，依獲利成長幅度高低分別是國票金（146.03%）、元大金（131.39%）、凱基金（121.26%）、台新新光金（120.94%）和永豐金（114.72%）。

在這波多頭之下，多數金控可說是賺得盆滿缽滿來形容也不為過。

賺得多也要「配得多」！5金控明年配息有望再創高？

要如何推估明年誰有望配得比今年更好？雖然今年還有3個多月，但其實已經可以用「今年來的獲利數字」和「今年的盈餘分配率」來推估囉！要注意的是，金控賺得多不一定配得多，因為還有「盈餘分配率」的問題。

盈餘分配率的意思，就是公司所賺錢的每一塊錢（EPS）當中，拿出來當作配息的「比率」；本篇只看現金股利和現金盈餘分配率，不包含股票的部分。

假設現金盈餘分配率是80%，表示每一元EPS中有80%會做為分配用途。

盈餘分配率＝（每股現金股利／EPS）x 100%

至於金控配息額多寡，其實在金控相關法規要求上比一般公司嚴謹得多，如資本適足率、法定盈餘公積等...，所以能配出現金股利、甚至還能配得愈來愈好的金控，也就不難看出其營運和獲利的體質情形。

金控名稱 前8月EPS 今年現金盈餘分配率 今年現金股利（元） 推估現金股利（元） 華南金（2880） 1.71 71.10% 1.35 1.22 富邦金（2881） 8.30 50.80% 4.25 4.22 國泰金（2882） 6.47 49.60% 3.50 3.21 凱基金（2883） 2.11 57.50% 1.00 1.21 玉山金（2884） 1.73 66.00% 1.40 1.14 元大金（2885） 3.60 65.70% 1.80 2.37 兆豐金（2886） 1.97 74.20% 1.75 1.46 台新新光金（2887） 2.31 52.40% 1.00 1.21 國票金（2889） 0.92 79.40% 0.50 0.73 永豐金（2890） 2.26 55.80% 1.10 1.26 中信金（2891） 2.70 61.30% 2.50 1.66 第一金（2892） 1.66 69.50% 1.30 1.15 合庫金（5880） 1.10 58.80% 0.80 0.65 資料來源：公開資訊觀測站、Goodinfo!台灣股市資訊網

整理：謝宜孝

若拿前8個月的累計EPS去乘上盈餘分配率、得出明年配息的推估值，赫然發現有5家金控，「光是用今年前8個月所賺的獲利拿來分配，竟能配得比今年發的股利還要多」！

而能做到這件事的，目前有5家金控能達成，分別是元大金、永豐金、凱基金、台新新光金和國票金。

距離年底（會計年度）結束還有幾個月，而這些數字並非是金控最終的配息表現，這樣的做法最主要目的是能看出，明年配息額的基本盤大概會有多少。

當然這幾家金控的獲利表現若能在年底前持續成長，相信明年的配息也十分令人期待。

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