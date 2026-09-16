8個月賺贏去年！13家金控獲利盤點 專家：元大金、凱基金...5家有望明年配息創高
轉眼間今年也只剩下3個多月，13家金控也已繳出今年前8月的累計獲利成績單，現在就來看看今年來誰才是金控獲利王？
同時全數金控也都已完成除息，在獲利動能強勁的表現下，在明年的「配息力」上，誰可望配得比今年更多、更好？
AI引領台股多頭持續、5家金控持續大爆賺
過去筆者曾提到，AI狂潮下不只半導體等相關族群受惠，金融股族群也是顯著的受惠者之一，在大環境交投熱絡之下，擁有證券、投信事業體的金控當然也就能直接大吃補。
依公開資訊觀測站中的各大金控累計EPS結構來看，在在都能驗證這項論點，尤其是投信事業體更是從過去的「小金雞」變成「大金雞母」，投信事業體的EPS獲利是金控旗下其他事業體的數倍以上。
例如玉山投信12.23元（其他事業體同期不到7元）、國泰投信16.63元（除壽險外其他事業體同期僅為個位數）、凱基投信12.52元（其他事業體同期不到2.5元），元大金旗下的元大投信更是驚人，前8月累計獲利18.59元，足足是其他事業體同期EPS的2倍以上！
同時有5家金控，光是今年8月獲利就賺超過去年一整年，依獲利成長幅度高低分別是國票金（146.03%）、元大金（131.39%）、凱基金（121.26%）、台新新光金（120.94%）和永豐金（114.72%）。
在這波多頭之下，多數金控可說是賺得盆滿缽滿來形容也不為過。
賺得多也要「配得多」！5金控明年配息有望再創高？
要如何推估明年誰有望配得比今年更好？雖然今年還有3個多月，但其實已經可以用「今年來的獲利數字」和「今年的盈餘分配率」來推估囉！要注意的是，金控賺得多不一定配得多，因為還有「盈餘分配率」的問題。
盈餘分配率的意思，就是公司所賺錢的每一塊錢（EPS）當中，拿出來當作配息的「比率」；本篇只看現金股利和現金盈餘分配率，不包含股票的部分。
假設現金盈餘分配率是80%，表示每一元EPS中有80%會做為分配用途。
盈餘分配率＝（每股現金股利／EPS）x 100%
至於金控配息額多寡，其實在金控相關法規要求上比一般公司嚴謹得多，如資本適足率、法定盈餘公積等...，所以能配出現金股利、甚至還能配得愈來愈好的金控，也就不難看出其營運和獲利的體質情形。
若拿前8個月的累計EPS去乘上盈餘分配率、得出明年配息的推估值，赫然發現有5家金控，「光是用今年前8個月所賺的獲利拿來分配，竟能配得比今年發的股利還要多」！
而能做到這件事的，目前有5家金控能達成，分別是元大金、永豐金、凱基金、台新新光金和國票金。
距離年底（會計年度）結束還有幾個月，而這些數字並非是金控最終的配息表現，這樣的做法最主要目的是能看出，明年配息額的基本盤大概會有多少。
當然這幾家金控的獲利表現若能在年底前持續成長，相信明年的配息也十分令人期待。
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