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台積電除息首日開低！聯發科、南亞科領軍 台股早盤一度漲逾200點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股16日開盤上漲35.07點、報45,546.56點，台積電（2330）除息首日開低，聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、大立光（3008）、台達電（2308）等電子要角同步走強，加上南亞（1303）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等權值股助攻，大盤漲點一度擴大至200餘點。盤面上，主動中信台灣收益（00406A）、友達（2409）、群益台灣精選高息（00919）等標的交投熱絡。

市場靜待聯準會利率決策，油價續揚、美債殖利率突破5%，美股三大指數昨夜全面收黑，惟費半逆勢上漲0.40%；台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.02%、聯電ADR跌1.32%，台指期盤後小跌63點、收45,529點。

盤面上，五大權值股僅台積電獨自開低、其餘開高。其中，台積電開低5元、報2,375元，聯發科開4,435元、台達電開1,680元、鴻海（2317）開247.5元、日月光投控開599元。

類股方面，光電、航運、資訊服務、塑膠等漲幅居前，水泥、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股15日表現，集中市場指數下跌351.03點、收45511.49點，成交值續降至6,046.53億元。三大法人賣超788.96億元，其中，外資賣超626.99億元，投信賣超19.91億元，自營商賣超（合計）142.06億元。

法人指出，FOMC決策前資金轉趨觀望，加上AI安全疑慮干擾科技股，台股量縮連2日失守月線，短線恐回測季線。操作宜逢低、分批布局，關注AI資安、伺服器電源、高階連接器及原物料受惠股。

除息 聯發科 南亞科

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