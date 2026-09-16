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美股3大指數收跌 投顧：台股量縮整理留意外資空單壓頂

中央社／ 台北16日電

投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週利率決策，美股3大指數收跌，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.02%。投顧分析，台股技術面呈量縮整理，儘管今天有台積電除息的買盤支撐，但外資台指期淨空單逾8.3萬口，且今天適逢台指期結算，仍須留意外資壓低結算。

隨著國際油價飆漲、美國10年期公債殖利率觸及19年高點，美股3大指數15日收跌。道瓊工業指數跌328.09點或0.63%，收報52093.11點；標普500指數挫34.25點或0.45%，收在7585.73點；那斯達克指數跌204.84點或0.78%，收25981.57點；費城半導體指數漲44.27點或0.40%，收11175.55點。

台股15日開低震盪，盤中最高至46009點、漲逾147點，隨後追價無力、跌勢擴大，下探45491.97點；終場加權指數收在45511.49點，下跌351.03點，跌幅0.77%，成交值新台幣6034.53億元，創今年次低量。三大法人合計賣超791.24億元，其中自營商賣超142.06億元，投信賣超22.19億元，外資及陸資賣超626.99億元。

產業訊息方面，晶圓代工廠台積電今天將除息，每股配發現金股息約新台幣7元；另外還有利奇、材料-KY將除息，合計3檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，除息後減少市值占發行量加權股價指數約56.59點。

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑15日出席論壇表示，人工智慧（AI）可以幫忙蒐集很多資訊，不過未來幾年還不能為人做決定。AI在電子設計自動化（EDA）方面可以有比較大的發揮，但沒辦法幫忙做到A14製程。

電子代工廠金寶召開法人說明會指出，近年積極篩選高毛利產品組合，目前泰國、巴西廠區產能全面滿載，攜手康舒進軍電源領域，並跨足量子電腦控制系統及衛星多軌轉換專案，全力開拓新藍海。

蘋果iPhone18 Pro系列新機將在18日開賣，電信三雄資費出爐，零元購機方案要月付2699元、綁約48個月，可免費入手iPhone18 Pro 256GB。

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美國聯準會（Fed）FOMC會議前夕，台北股匯雙跌。台股昨（15）日因觀望氣氛濃厚，下跌351點收45,511點，成交量降至6,347億元，為今年來第三低量。在聯準會利率決策揭曉之前，外資搶先「用腳投票」，近四個交易日從台股落跑，累計賣超2,272.6億元。

就市論勢／半導體族群 逢回布局

9月上半月台股先揚後抑，在美國經濟數據強勁、聯準會（Fed）升息預期升溫及油價攀升等影響下，市場獲利了結賣壓湧現，截至昨（15）日收盤回落到45,511點，反映資金風險偏好下降，逐步轉為區間震盪與個股表現為主的盤面結構。

股債投資洗牌 衝擊高股息ETF

美國十年期公債殖利率突破百分之五，牽動投資人的資產配置。金融圈人士表示，當「無風險利率」指標的美債都能提高收益，過去靠類似配息率吸引資金的高股息ＥＴＦ（指數股票型基金）將受到影響；股市也必須維持高報酬率，否則資金可能逐步出現移轉，股、債資金將重新洗牌。

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