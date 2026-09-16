股債投資洗牌 衝擊高股息ETF

美國十年期公債殖利率突破百分之五，牽動投資人的資產配置。金融圈人士表示，當「無風險利率」指標的美債都能提高收益，過去靠類似配息率吸引資金的高股息ＥＴＦ（指數股票型基金）將受到影響；股市也必須維持高報酬率，否則資金可能逐步出現移轉，股、債資金將重新洗牌。

國泰金與台大產學合作團隊協同主持人、中央大學經濟系教授徐之強指出，當美國公債殖利率逼近百分之五，首當其衝的是投資人對美國科技股的要求報酬率會提高，加上債券變得便宜，可能吸引部分資金「由股轉債」。

行庫主管分析，美債殖利率突破百分之五只是起頭，關鍵在於後面帶起的資金轉換潮。該主管形容，百分之五將成為其他資產重新定價的基準。過去美債殖利率較低，高股息ＥＴＦ若有百分之五以上殖利率，投資人自然願承擔股價波動換取較高收益；當高股息ＥＴＦ殖利率和美債已相去不遠時，投資人必定用腳投票，選擇報酬及風險相匹配的商品。

對整體股市而言，影響則反映在本益比。行庫主管表示，無風險利率愈高，投資人對股票要求的報酬率也跟著提高，同樣一家公司、同樣的獲利能力，市場願意給的本益比理論上就會降低，尤其是目前本益比較高、獲利主要集中在未來數年的成長型股票，對利率變動更加敏感。

不過，行庫主管提醒，美債殖利率也不能直接等同台灣投資人的「無風險報酬」。因為台灣投資人買進美債仍有匯率風險，若投資長天期債券、中途需要出售，也有債券價格波動問題；高股息ＥＴＦ及股票則有企業獲利成長與資本利得空間，因此也不能只比較表面的殖利率高低。

徐之強認為，如果ＡＩ熱潮降溫、企業獲利成長放緩，又碰上高利率環境，屆時債券對股市資金的排擠效果，才可能真正放大。