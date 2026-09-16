台股外資狂賣！四個交易日提款2,272億 公股行庫連四買

美國聯準會（Fed）FOMC會議前夕，台北股匯雙跌。台股昨（15）日因觀望氣氛濃厚，下跌351點收45,511點，成交量降至6,347億元，為今年來第三低量。在聯準會利率決策揭曉之前，外資搶先「用腳投票」，近四個交易日從台股落跑，累計賣超2,272.6億元。

三大法人昨同步站在賣方，合計賣超788.9億元，其中外資賣超626.9億元，期貨淨空單亦增加565口至83,223口，期現貨同步偏空操作，法人據此預期今日台指期壓低結算機率高。投信賣超19.9億元，買轉賣。自營商賣超142億元，連六賣，累計賣超936.8億元。

盤面賣壓重，八大公股行庫進場買超121.1億元，連四買，累計買超509.2億元。

綜合統一投顧董事長黎方國和台新投顧總經理黃文清看法，短線觀盤須留意四大事，包括今日的台指期結算、台積電（2330）除息，接下來的聯準會利率決策，以及國際油價變化。從新台幣對美元匯率昨大貶1.6角，外資連四賣超逾2,200億元來看，除今日乘勢壓低台指期結算機率高，也因研判聯準會利率決策會議將升息，所以提前落跑。預期台股接下來走勢偏弱，不排除回測季線。