快訊

台學生出發前才知道…全球知名語言學校無預警倒閉 影響逾千人

4大指數漲跌互見！費半獨強、晶片股回神 台積ADR挫低0.1%

陳建州觀賽突發急性心肌梗塞送醫 PLG聯盟發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

股市回神壽險獲利噴出 七大壽險8月賺近400億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台股8月大漲3,009點，寫下史上最強8月行情，帶動大型壽險獲利全面回溫。七大壽險8月獲利全數出爐，單月合計稅後純益達395.7億元，寫今年以來單月次高，累計前八月稅後純益達2,248.3億元。其中，富邦人壽8月大賺172.5億元居單月獲利王，南山人壽85.4億元居次。

富邦人壽8月稅後純益172.5億元，年增196.9%，累計前八月稅後純益651.7億元，年增79.6%，單月及累計獲利均居七大壽險之冠。8月除受惠CSM穩定攤銷、經常性投資收益及現金股利進帳，台股反彈也帶動評價利益回升及實現資本利得。若加計FVOCI權益工具稅後處分損益，8月及前八月對保留盈餘影響數分別達293.2億元、1,732.4億元，皆創歷年同期新高。

南山人壽8月稅後純益85.4億元，年增234.9%，累計前八月稅後純益405億元，年增128.4%，主要受惠保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益挹注。

國泰人壽8月稅後純益67.4億元，年增26.4%，累計前八月稅後純益584.1億元，年增105.8%。8月主要受惠CSM穩定釋出、經常性收益及資產評價回升；若加計FVOCI股票處分損益，前八月對保留盈餘影響數突破1,600億元，創歷史新高。

台灣人壽8月稅後純益30.5億元，年增28.5%，前八月累計136.3億元，年增20.2%，受惠債券及基金評價利益挹注。新光人壽8月稅後純益20.8億元，前八月累計303.5億元，年增逾21倍；凱基人壽8月稅後純益22.4億元，年增44.1%，前八月累計126.5億元，年增95.9%。三商美邦人壽8月稅後淨損3.4億元，前八月仍獲利41.1億元。

壽險 股市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金獲利／前八月賺近千億元 加計賣股貢獻近2074億元創新高

國泰金前八月大賺986億年增51% EPS 6.47元

元大金、華南金前八月犀利 稅後純益寫同期新高

合庫金獲利／前八月183億元續創歷年新高 年成長31%

相關新聞

外資賣超626億元、賣超這檔記憶體7.2萬張最多 買超第一名則是金融股

台股15日收45,511.49點，下跌351.03點，外資大賣626.99億元，統計外資賣超前十名個股中，ETF占5檔，但賣超第一名則是力積電（6770），單日遭外資狂賣72,078張，但中信金（2891）則是逆勢獲得外資買超13,797張，居買超個股冠軍。

三大法人聯手賣超791億元！ 投信止步連4買、外資4天賣超近2,273億元

台股15日受費半指數重挫5.86%拖累開低。盤中在台積電（2330）、台達電（2308）走高帶動下一度翻紅，但隨後聯發科（2454）、南亞（1303）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）等電子權值股走弱，導致指數再度翻黑，多空於45,500點至46,000點之間激烈拉鋸。終場集中市場指數下跌351.03點，收45,511.49點，成交值持續下降至6,034.54億元。三大法人聯手賣超791.25億元，投信也止步連4買、轉賣超。

台積電收高5元擋不住賣壓 台股收跌351點量能再縮

台股15日收盤下跌351.03點、跌幅0.77%，終場以45,511.49點作收，成交量6,035億元；台積電（2330）收盤價2,385元，上漲5元，漲幅0.21%。

利多出盡？全球央行可能將進入升息循環 金融股卻幾乎都跌

歐元區與韓國央行今年已2度升息，美國聯準會Fed及日本央行這周四、五將公告決策，台灣央行第3季理監事會議也將於本周四登場，市場預期多數央行皆處於升息循環或即將進入升息循環。金融股受惠升息利差，先前股價表現強勁，但隨著央行開會日期接近，似有利多出盡的味道，15日普遍下跌，僅中信金（2891）、華南金（2880）上漲，華南金並創下新高。

科技新品拉貨與基本面強勁 台股旺季攻堅可期

大華優利高填息30（00918）)經理人郭修誠表示，台股大盤隨第4季旺季臨近，市場多頭焦點逐漸由單一伺服器組裝擴散至廣大的消費性電子供應鏈與轉型升級題材。隨著國際科技巨頭秋季新品拉貨動能全開，加上台股除權息後企業強勁的填息復甦力道，資金顯著流向兼具高股息保護與資本利得潛力的指標性ETF。大華優利高填息30（00918）憑藉獨特的指數成分股篩選機制，精準布局下半年旺季的關鍵科技升級戰略標的。

費半重挫5.86%！台積電穩住、台達電奮起 台股開低翻紅激戰45,900點

受費半重挫5.86%、晶片與記憶體股賣壓沉重影響，台股15日開盤下跌15.25點、報45,847.27點，隨後在台積電（2330）攜手台達電（2308）走高帶動下，指數一度翻紅、上漲近84點；惟南亞（1303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、聯電（2303）、健策（3653）等電子要角走弱，跌點一度擴大至逾130點，多空於45,800至45,900點間震盪拉鋸。盤面上，友達（2409）、聯電、頎邦（6147）交投熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。