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就市論勢／半導體族群 逢回布局

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

9月上半月台股先揚後抑，在美國經濟數據強勁、聯準會（Fed）升息預期升溫及油價攀升等影響下，市場獲利了結賣壓湧現，截至昨（15）日收盤回落到45,511點，反映資金風險偏好下降，逐步轉為區間震盪與個股表現為主的盤面結構。

從影響盤勢的總體面因素來看，美國就業市場、PPI與CPI數據表現強勁，使市場重新評估Fed後續政策方向。利率可能維持高檔甚至再次升息預期，壓抑全球科技股與成長股評價。

AI仍是支撐台股最重要核心力量，加上市場聚焦先進封裝、矽光子及CPO等AI關鍵技術，以及輝達入股聯發科（2454）效應持續發酵，顯示市場對台灣AI供應鏈長期競爭力仍具高度信心。預期台股短線仍將區間震盪整理。

投資建議

建議投資人保持適度現金水位，並留意美債殖利率及國際油價是否持續攀高。若Fed後續態度較市場預期溫和，有機會帶動科技股評價修復，推升台股出現技術性反彈。產業配置方面，AI仍是第4季主軸。建議優先布局具技術門檻與競爭優勢的AI、先進封裝、高效能運算及半導體族群，並以逢回分批布局方式取代追高操作。

半導體 布局 Fed

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