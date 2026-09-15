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櫃買家族 添兩生力軍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族再添新兵，床的世界（2938）今（16）日上櫃掛牌，承銷價18元；補丁科也將在同日登錄興櫃，興櫃認購價740元。另外，櫃買中心本周也將審議普達公司上櫃案，會是準上櫃新兵。

床的世界主要從事床墊生產，及搭配寢具與周邊家具的批發及零售業務，2025年合併營收為7.25億元，稅後淨利為2,386萬元，每股稅後純益（EPS）為1.18元；2026年上半年度合併營收為3.62億元，稅後淨利為1,629萬元，EPS為0.81元。承銷價18元，昨日興櫃均價收在21.76元。

興櫃方面，記憶體大廠南亞科轉投資小金雞補丁科技將於16日登錄興櫃，主要從事高效能記憶體IC研發、設計及技術服務，提供客製化IC設計（NRE）、記憶體IP授權、記憶體解決方案及晶片開發整合服務，並銷售標準型 DRAM、pSRAM及KGD DRAM等記憶體產品。輔導推薦證券商為兆豐、宏遠、大展，以及富邦證券，興櫃認購價740元。

補丁科成立於2006年1月，實收資本額為6.03億元，為專業DRAM IC設計公司，提供高頻寬、低延遲且低功耗的記憶體架構，以滿足人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、資料中心及高速運算等應用需求，協助客戶縮短產品開發時程、提升系統效能及降低整體開發成本，持續推動高效能記憶體技術於新興應用市場的發展。

此外，本周櫃買中心將審議普達公司上櫃申請案。普達主要從事設計及銷售POS系統、工業電腦顯示器及其周邊商品，董事長為翁宗斌，推薦證券商是凱基證券、元大證券，申請時資本額2.1億元。

普達2025年度合併營收為13.06億元，稅後淨利為5,497萬元，EPS為2.59元。2026年上半年度合併營收為6.17億元，稅後淨利為1,542萬元，EPS為0.73元。

興櫃 櫃買中心 南亞科

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