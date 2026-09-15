台股儀表板 守護市場

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，台灣市值已躍升至全球第五名，正從「科技島」華麗轉型為「資本島」，證交所在金管會指導下規劃「台股儀表板」，期透過數據透明化與強化風險教育，守護台灣資本市場穩健與安全。

林修銘並分享證交所未來一系列重要推動計畫，包括積極運用「創新板」支援政府的信賴產業與未來產業募資、藉由「Power Up計畫」壯大台股市值讓供應鏈更具國際競爭力，以及推廣「璞玉指數」引導資金發掘具備高CP值的隱形冠軍股票。

林修銘日前在電視台財經節目中指出，台灣憑藉強大的半導體與人工智慧（AI）供應鏈，帶動股市市值大幅攀升。

針對外界關注市場風險與槓桿情形，林修銘強調，台股整體信用交易與槓桿情況相對健康，並無過度擴張問題。從實際數據來看，在今年7月1,460萬開戶人數中，有融資與不限用途借貸款項餘額人數約29萬人，占總開戶數不到2%。

他分析，今年前七月上市信用交易占整體成交金額僅6.09%，上市融資餘額占上市股票總市值僅0.36%。

此外，投資人違約金額亦維持極低水準，以8月17日為例，違約買賣金額僅911.8萬元，占上市成交金額僅10萬分之0.46，每日違約人數約在20人以下，充分展現台股結構的穩固與韌性。

為了讓投資人在市場波動時能做理性探討與分析，林修銘表示，證交所規劃的「台股儀表板」主要涵蓋三大核心項目，包括授信業務相關數據、投資人違約申報統計，以及上市櫃公司的營收與基本面趨勢，並透過統計數據、圖表與趨勢線協助投資人理性觀察市場變化。

除資訊透明外，儀表板也將清楚揭露各項數據與指標定義，讓投資人全盤掌握市場整體概況，落實投資交易與風險管理，妥善管理個人信用風險。

林修銘呼籲，台灣資本市場正處於歷史上少見的榮景，證交所將持續秉持政策使命，透過「台股儀表板」等透明化機制的落實，在兼顧風險管理與資訊公開的基礎上，攜手全體投資人共同維護台灣資本市場的榮耀與安定。