外資賣超626億元、賣超這檔記憶體7.2萬張最多 買超第一名則是金融股

台股15日收45,511.49點，下跌351.03點，外資大賣626.99億元，統計外資賣超前十名個股中，ETF占5檔，但賣超第一名則是力積電（6770），單日遭外資狂賣72,078張，但中信金（2891）則是逆勢獲得外資買超13,797張，居買超個股冠軍。

台股早盤受費城半導體指數重挫5.86%的拖累開低，盤中因台積電（2330）、台達電（2308）走高，推升大盤指數一度翻紅，但隨後聯發科（2454）、南亞（1303）、日月光投控（3711）、台光電（2383）等電子股走弱，指數再度翻黑，多空約45,500點至46,000點間震盪，終場集中市場指數下跌351.03點，收在45,511.49點，成交值持續下降至6,034.54億元。

三大法人聯手賣超791.25億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.99億元，連4個交易日已賣超2,272.67億元；投信轉賣超22.2億元；自營商賣超（合計）142.06億元，其中自營商（自行買賣）買超13.01億元、自營商（避險）賣超155.07億元。

統計外資賣超前十名個股中ETF占5檔，以主動式、高息及權值型為主，賣超力積電之外，友達（2409）、聯電（2303）也遭大賣，進榜的還有彰銀（2801）及中鋼（2002）；不過，逆勢吸引外資買超的前十名個股中，金融股占2檔，買超中信金13,797張最多，另外，連拉2根漲停的光鼎（6226）也獲外資買超4,728張。