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AI族群修正也不怕！美銀點名這檔金控抗震力爆表 法人押「買進名單」

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

近來台股盤弱承壓，接連跌破47K、46K大關，盤面個股紛紛回檔修正，不過金融股因避險效應浮現，加上高股息殖利率題材護體，反而吸引資金薈萃，其中玉山金（2884）股價一路走高，成為市場買盤轉進追捧的焦點。

本周台股面臨台指期結算、美國FOMC、美股四巫日，AI發展雜音等因素干擾，大盤季線保衛戰登場，但法人仍看好業績成長股，特別是8月營收月增、年增、及今年前八月累計營收年增股，逢低仍是可關注標的。

玉山金8月合併營收98.39億元，月增12.3%、年增19.29%；累計1- 8月營收約724.35億，年增 21.26%。8月稅後純益35.9億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為1.73元。

玉山金近期屢屢列入本土投顧法人的「建議買進名單」之列，主因除預期放款業務呈現雙位數年增長外，且在財富管理動能強勁的帶動下，預期手續費也將呈現高雙位數成長，預估今年EPS為2.53元，2027年更將成長至2.79元。

外資美銀證券指出，近來市場對台灣金融股的興趣正在上升，但該如何操作，美銀以情境分析舉例，當科技股與AI族群下跌修正時，市場資金通常會尋求防禦性股票躲避風險，銀行型金控如玉山金，通常股價將表現強勢並擊敗大盤。

此外，從金融機構對 AI／科技股的風險曝險角度來看，美銀證券認為，玉山金短期受市場波動的影響程度小於10%，受 AI 相關市場波動影響主要在財富管理手續費，然因投資收益占比極低，因此防禦性較強。

玉山金

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