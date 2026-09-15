三大法人聯手賣超791億元！ 投信止步連4買、外資4天賣超近2,273億元

台股15日受費半指數重挫5.86%拖累開低。盤中在台積電（2330）、台達電（2308）走高帶動下一度翻紅，但隨後聯發科（2454）、南亞（1303）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）等電子權值股走弱，導致指數再度翻黑，多空於45,500點至46,000點之間激烈拉鋸。終場集中市場指數下跌351.03點，收45,511.49點，成交值持續下降至6,034.54億元。三大法人聯手賣超791.25億元，投信也止步連4買、轉賣超。

整體市場結構偏弱，集中與櫃買市場合計上漲441家、下跌1,443家，另有23家漲停、3家跌停。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.99億元，連4個交易日已賣超2,272.67億元；投信轉賣超22.2億元；自營商賣超（合計）142.06億元，其中自營商（自行買賣）買超13.01億元、自營商（避險）賣超155.07億元。

盤面上，五大權值股走勢分歧，台積電小漲0.21%、收2,385元，維持高檔震盪；台達電表現相對強勢，上漲3.09%、收1,670元，兩檔分別貢獻大盤約40點漲點，成為權值股主要支撐。反觀聯發科下跌2.85%、收4,430元，失守10日線，影響大盤跌點約63點；鴻海（2317）跌0.8%、收246.5元，日月光投控下跌3.27%、收592元並跌破月線，權值股多空分歧也使大盤承壓。

族群表現上，資安族群漲勢未歇，華經（2468）開盤不到10分鐘即攻上漲停，驊宏資（6148）、豪勉（6218）接力亮燈，叡揚（6752）、敦陽科（2480）、零壹（3029）、資通（2471）、精誠（6214）、華電網（6163）等連袂收高。此外，安控股的天鉞電（5251）、哲固（3434）、杭特（3297）等也強勢漲停。