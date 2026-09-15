快訊

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

台中西屯待轉區驚魂！六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人聯手賣超791億元！ 投信止步連4買、外資4天賣超近2,273億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
三大法人聯手賣超791.25億元，投信也止步連4買、轉賣超。聯合報系資料照
三大法人聯手賣超791.25億元，投信也止步連4買、轉賣超。聯合報系資料照

台股15日受費半指數重挫5.86%拖累開低。盤中在台積電（2330）、台達電（2308）走高帶動下一度翻紅，但隨後聯發科（2454）、南亞（1303）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）等電子權值股走弱，導致指數再度翻黑，多空於45,500點至46,000點之間激烈拉鋸。終場集中市場指數下跌351.03點，收45,511.49點，成交值持續下降至6,034.54億元。三大法人聯手賣超791.25億元，投信也止步連4買、轉賣超。

整體市場結構偏弱，集中與櫃買市場合計上漲441家、下跌1,443家，另有23家漲停、3家跌停。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超626.99億元，連4個交易日已賣超2,272.67億元；投信轉賣超22.2億元；自營商賣超（合計）142.06億元，其中自營商（自行買賣）買超13.01億元、自營商（避險）賣超155.07億元。

盤面上，五大權值股走勢分歧，台積電小漲0.21%、收2,385元，維持高檔震盪；台達電表現相對強勢，上漲3.09%、收1,670元，兩檔分別貢獻大盤約40點漲點，成為權值股主要支撐。反觀聯發科下跌2.85%、收4,430元，失守10日線，影響大盤跌點約63點；鴻海（2317）跌0.8%、收246.5元，日月光投控下跌3.27%、收592元並跌破月線，權值股多空分歧也使大盤承壓。

族群表現上，資安族群漲勢未歇，華經（2468）開盤不到10分鐘即攻上漲停，驊宏資（6148）、豪勉（6218）接力亮燈，叡揚（6752）、敦陽科（2480）、零壹（3029）、資通（2471）、精誠（6214）、華電網（6163）等連袂收高。此外，安控股的天鉞電（5251）、哲固（3434）、杭特（3297）等也強勢漲停。

三大法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三大法人連三賣再砍497億元！台股續挫322點 量能急凍至6,309億元

外資賣超369億元 晶圓雙雄買賣超不同調、台積電除息前已遭連四賣

費半重挫5.86%！台積電穩住、台達電奮起 台股開低翻紅激戰45,900點

成交值前十名現兩極！大立光苦吞跌停 「這檔」ASIC股帶量飆天價

相關新聞

台積電收高5元擋不住賣壓 台股收跌351點量能再縮

台股15日收盤下跌351.03點、跌幅0.77%，終場以45,511.49點作收，成交量6,035億元；台積電（2330）收盤價2,385元，上漲5元，漲幅0.21%。

三大法人聯手賣超791億元！ 投信止步連4買、外資4天賣超近2,273億元

台股15日受費半指數重挫5.86%拖累開低。盤中在台積電（2330）、台達電（2308）走高帶動下一度翻紅，但隨後聯發科（2454）、南亞（1303）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）等電子權值股走弱，導致指數再度翻黑，多空於45,500點至46,000點之間激烈拉鋸。終場集中市場指數下跌351.03點，收45,511.49點，成交值持續下降至6,034.54億元。三大法人聯手賣超791.25億元，投信也止步連4買、轉賣超。

利多出盡？全球央行可能將進入升息循環 金融股卻幾乎都跌

歐元區與韓國央行今年已2度升息，美國聯準會Fed及日本央行這周四、五將公告決策，台灣央行第3季理監事會議也將於本周四登場，市場預期多數央行皆處於升息循環或即將進入升息循環。金融股受惠升息利差，先前股價表現強勁，但隨著央行開會日期接近，似有利多出盡的味道，15日普遍下跌，僅中信金（2891）、華南金（2880）上漲，華南金並創下新高。

科技新品拉貨與基本面強勁 台股旺季攻堅可期

大華優利高填息30（00918）)經理人郭修誠表示，台股大盤隨第4季旺季臨近，市場多頭焦點逐漸由單一伺服器組裝擴散至廣大的消費性電子供應鏈與轉型升級題材。隨著國際科技巨頭秋季新品拉貨動能全開，加上台股除權息後企業強勁的填息復甦力道，資金顯著流向兼具高股息保護與資本利得潛力的指標性ETF。大華優利高填息30（00918）憑藉獨特的指數成分股篩選機制，精準布局下半年旺季的關鍵科技升級戰略標的。

費半重挫5.86%！台積電穩住、台達電奮起 台股開低翻紅激戰45,900點

受費半重挫5.86%、晶片與記憶體股賣壓沉重影響，台股15日開盤下跌15.25點、報45,847.27點，隨後在台積電（2330）攜手台達電（2308）走高帶動下，指數一度翻紅、上漲近84點；惟南亞（1303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、聯電（2303）、健策（3653）等電子要角走弱，跌點一度擴大至逾130點，多空於45,800至45,900點間震盪拉鋸。盤面上，友達（2409）、聯電、頎邦（6147）交投熱絡。

興櫃股王漢測抽中現賺200萬！專家揭「測試耗材四雄」衝擊萬金股關鍵

興櫃股王9月10日起辦理公開申購，就以每股2,250元，創台股史上最高承銷價紀錄。 但以申購當天收盤價5235元估算，中一張現賺超過200萬元，報酬率破百，連中信金控、台灣人壽都公告要參與競拍，網路上甚至出現「借錢也要抽」的留言。 但很多人對漢測的了解，也就停在現抽現賺而已了，但漢測做什麼生意？為什麼市場願意給漢測這麼高的價位？漢測並不是做晶片的，而是提供晶片測試環節的機台與耗材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。