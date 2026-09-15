台積電收高5元擋不住賣壓 台股收跌351點量能再縮

台股15日收盤下跌351.03點、跌幅0.77%，終場以45,511.49點作收，成交量6,035億元；台積電（2330）收盤價2,385元，上漲5元，漲幅0.21%。

台股面對市場多項雜音，投資人觀望態度濃厚，盤中成交量萎縮更降低投資人買多意願。今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、大立光（3008）、穩懋（3105）、頎邦（6147）、聯一光（3441）、環球晶（6488）、南電（8046）、聯茂（6213）及景碩（3189）；成交金額大且疲軟者則為：健策（3653）、聯電（2303）、創意（3443）、金居（8358）、南亞（1303）、玉晶光（3406）、奇鋐（3017）、日月光投控（3711）及友達（2409）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，全球AI晶片龍頭企業公布的財報與展望顯示，資料中心、雲端運算及企業AI應用需求仍維持穩健成長，市場關注焦點亦逐步由AI軟體應用延伸至晶圓代工、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、高速傳輸與光通訊等硬體供應鏈領域。

蕭惠中指出，全球最完整且最具競爭優勢的AI硬體供應鏈仍集中於台灣，持續吸引國際資金高度關注。展望2026年，台灣科技產業獲利成長動能仍可望維持強勁，其中以半導體先進製程、先進封裝、ASIC設計服務、高速網通、高速傳輸及記憶體等產業最具成長潛力。在AI需求持續推升下，相關企業訂單能見度明顯提升，也成為支撐產業評價的重要基礎。

後續觀察重點方面，安聯投信台股團隊表示，市場情緒仍可能持續受到聯準會貨幣政策動向左右。由於美國通膨水準仍高於長期目標，市場正密切關注9月FOMC會議決策及最新利率點陣圖變化，美債殖利率走勢仍將是影響高評價科技股表現的重要變數之一。近期美國10年期公債殖利率維持高檔，也對成長型科技股評價形成一定壓力。

蕭惠中表示，儘管短期市場仍可能受到美國FOMC利率決策、美債殖利率波動，以及中東地緣政治風險等因素干擾，但市場主軸仍圍繞AI投資循環發展。從產業角度來看，AI伺服器、ASIC、先進製程、先進封裝、HBM、高速傳輸及矽光子（CPO）等領域需求依舊強勁，隨著第4季科技產業旺季來臨及企業資本支出持續擴張，半導體供應鏈獲利成長動能可望進一步提升。

蕭惠中強調，短期台股仍難免受聯準會政策變化及國際事件影響而出現波動，但在全球AI資本支出持續增加、企業獲利成長趨勢延續，以及亞洲半導體供應鏈競爭優勢支撐下，中長期多頭格局仍未改變。對投資人而言，市場震盪整理反而有機會創造布局優質科技股及半導體龍頭企業的投資契機。