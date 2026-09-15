利多出盡？全球央行可能將進入升息循環 金融股卻幾乎都跌

歐元區與韓國央行今年已2度升息，美國聯準會Fed及日本央行這周四、五將公告決策，台灣央行第3季理監事會議也將於本周四登場，市場預期多數央行皆處於升息循環或即將進入升息循環。金融股受惠升息利差，先前股價表現強勁，但隨著央行開會日期接近，似有利多出盡的味道，15日普遍下跌，僅中信金（2891）、華南金（2880）上漲，華南金並創下新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）的聯邦公開市場委員會（FOMC）將於台灣時間17日凌晨2時公布利率決策，依照Fedwatch，市場預期升息一碼至3.75%~4%的機率為93.5%，市場幾乎篤定Fed會升息，美國2年期公債殖利率也一路走高，已竄升至4.67%，10年期公債殖利率則大幅提高至5%。

日本央行將於17日至18日召開貨幣政策決策會議，市場普遍預期日銀在周五結束會議後，將把基準利率調高1碼至1.25%，為31年來高點。

在全球央行可能進入升息背景下，銀行將受惠放款利差，帶動金融股持續走強，但今日金控股開始轉弱，金融指數下跌逾1%，元大金（2885）盤中跌逾3%，富邦金（2881）、國泰金（2882）跌逾2%，兆豐金（2886）、合庫金（5880）、凱基金（2883）等跌逾1%，僅華南金、中信金上漲，而華南金最高漲至47.25元，創下新高。

截至目前已有12家金控公布8月自結獲利，多家累計前八月稅後純益，都創歷年同期新高。業內人士分析，銀行核心利息與手續費收入強勁，資本市場行情火熱和金融資產處分與非銀行子公司穩健發展，都帶動金控獲利大幅增長。

不過，壽險業者指出，儘管8月台股強勢走揚，帶動股票部位評價回升及資本利得機會，但美國貨幣政策、債券殖利率及匯率走勢仍具不確定性，後續單月獲利仍可能隨金融市場波動，將持續透過資產負債管理及動態風險控管因應。