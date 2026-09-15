科技新品拉貨與基本面強勁 台股旺季攻堅可期

大華優利高填息30（00918）)經理人郭修誠表示，台股大盤隨第4季旺季臨近，市場多頭焦點逐漸由單一伺服器組裝擴散至廣大的消費性電子供應鏈與轉型升級題材。隨著國際科技巨頭秋季新品拉貨動能全開，加上台股除權息後企業強勁的填息復甦力道，資金顯著流向兼具高股息保護與資本利得潛力的指標性ETF。大華優利高填息30（00918）憑藉獨特的指數成分股篩選機制，精準布局下半年旺季的關鍵科技升級戰略標的。

大華優利高填息30（00918）預計將在9月18日除息，投資人若想參與這次除息，最晚要在9月17日買進，這次股利將在10月15日發放。

郭修誠指出，相較於市場先前過度聚焦於AI資料中心建置，第4季台股展現出截然不同的多頭新亮點。首先是「邊緣AI（Edge AI）與消費終端復甦」，隨著搭載高算力晶片的智慧型手機、AI PC及智慧穿戴設備迎來傳統新機備貨潮，帶動上游半導體IC設計、光電元件、零組件通路及相關PCB供應鏈營收步入爆發期。其次，台灣上市櫃企業近年獲利結構健全，即使經歷除權息價格調整，多數龍頭企業在基本面成長支撐下展現強勁的填息意願與速度，形成台股獨有的「填息行情循環」，大幅提升整體市場的總報酬吸引力。

郭修誠表示，台股產業輪動加劇，大華優利高填息30（00918）的指數選股策略優勢格外亮眼。00918追蹤特選臺灣優利高填息30指數，不僅鎖定高股利率企業，更獨家導入「歷史高填息率」因子進行雙重過濾。當市場邁入消費性電子拉貨旺季時，成分股中兼具獲利成長與填息紀錄的科技龍頭及零組件大廠，能迅速發揮強勁的價格修復力，投資人可望有機會擺脫「領了股息卻貼息」的困境，達成股息與價差雙收的投資效果。

大華銀投信提醒投資人，儘管消費性電子新品上市帶來拉貨題材，但消費者最終的換機需求與實質終端銷量是否符合預期，仍有待市場檢驗。此外，全球總體經濟走向與國際地緣政治變化，依然可能對供應鏈庫存去化帶來短期干擾。展望第4季，建議投資人不宜盲目追高單一話題個股，以定期定額或單筆分批布局方式建立防禦部位，掌握台股後市行情。